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Bahnunglück

23-jähriger Österreicher von Zug erfasst und getötet

23-jähriger Österreicher von Zug erfasst und getötet
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Samstagabend endet tödlich: An einem unbeschrankten Bahnübergang in Bayern verliert ein junger Österreicher sein Leben.

An einem Samstagabend kam es in Pocking, einer Stadt nahe der deutsch-österreichischen Grenze, zu einem tödlichen Unglück: Ein 23-jähriger Österreicher wurde an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst und erlag seinen Verletzungen. Die Polizei Straubing informierte die Öffentlichkeit am darauffolgenden Montag über den Vorfall und teilte mit, dass nach aktuellem Ermittlungsstand von einem „fahrlässigen Unfallgeschehen“ ausgegangen wird. Die Untersuchungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen.

Zugführerin im Schock

Die Zugführerin, die den Zug zum Zeitpunkt des Aufpralls lenkte, erlitt infolge des Vorfalls einen Schock und musste mit Unterstützung eines Kriseninterventionsteams in ein Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen Fahrgäste des Zuges blieben körperlich unversehrt. Da die Bahnstrecke nach dem Unfall für eine gewisse Zeit gesperrt werden musste, waren die Reisenden gezwungen, auf Busverbindungen auszuweichen, um ihre Fahrt fortsetzen zu können.

Laufende Ermittlungen

Die Ermittlungsbehörden in Straubing arbeiten weiterhin daran, den genauen Hergang des Unglücks zu rekonstruieren.

Der Vorfall an dem nicht gesicherten Bahnübergang rückt die Frage nach der Sicherheit solcher Kreuzungen – insbesondere in grenznahen Gebieten – erneut in den Vordergrund. In Bayern gab es 2023 insgesamt 46 Unfälle an Bahnübergängen. In Österreich registrierte der VCÖ 2024 43 Verkehrsunfälle an Eisenbahnkreuzungen, bei denen 54 Menschen verletzt wurden und vier ums Leben kamen.

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