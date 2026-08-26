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Unfall

Radausflug endet mit Zusammenstoß – Zehnjährige von Zug erfasst

Radausflug endet mit Zusammenstoß – Zehnjährige von Zug erfasst
FOTO: iStock/tupungato
1 Min. Lesezeit |

Ein Ausflug auf dem Drauradweg endet für eine Zehnjährige mit einem Zusammenstoß – jetzt ermitteln die Behörden.

An einem Dienstagnachmittag wurde in Osttirol eine Zehnjährige beim Überqueren eines Bahnübergangs von einem Zug erfasst und dabei verletzt. Das Mädchen aus Italien war gegen 15.40 Uhr auf dem Drauradweg unterwegs, als es die Bahngleise querte.

Notbremsung zu spät

An dem mit Lichtsignalen gesicherten Übergang dürfte die Zehnjährige den herannahenden Zug entweder nicht wahrgenommen oder dessen Entfernung falsch eingeschätzt haben. Obwohl der Lokführer eine Notbremsung einleitete, kam der Zug nicht rechtzeitig zum Stehen und erfasste das Kind.

Das Leihfahrrad, das das Mädchen benutzte, wurde beim Aufprall mehrere Meter mitgezogen. Die Zehnjährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde zur Erstversorgung in eine Arztpraxis gebracht.

Anlage im Fokus

Nun soll geklärt werden, ob die Lichtsignalanlage an dem unbeschrankten Bahnübergang im Gemeindegebiet von Strassen in Osttirol zum Unfallzeitpunkt einwandfrei funktioniert hat.

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KO KOSMO-Redaktion
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