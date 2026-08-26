Tödlicher Hagelsturm: Über 100 Tauben von riesigen Körnern erschlagen

Hagelkörner größer als Tennisbälle, überflutete Straßen, tote Tauben – Tarragona erlebte ein Unwetter der Extremklasse.

In der spanischen Hafenstadt Tarragona hat am Montag, dem 24. August, ein schweres Unwetter erhebliche Schäden angerichtet. Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu neun Zentimetern – damit größer als ein Tennisball – gingen auf die Stadt nieder, begleitet von heftigen Sturmböen und extremen Regenmengen. Bilder aus der Stadt dokumentieren das Ausmaß der Verwüstung.

Besonders erschreckend: Auf einem in sozialen Medien kursierenden Video sind mindestens 100 tote Tauben zu sehen, die offenbar von den massiven Hagelkörnern getroffen wurden. Auch Menschen blieben nicht verschont. Ein Mann, der sich während des Unwetters im Freien aufhielt, erlitt sichtbare Verletzungen an Armen und Beinen. Gegenüber dem Sender Antena 3 schilderte er das Ereignis mit den Worten: „Es fielen Hagelkörner, die ich noch nie zuvor gesehen habe.“ Laut offiziellen Angaben wurden in der Provinz Tarragona insgesamt 30 Personen medizinisch versorgt, vier von ihnen in Krankenhäusern – keiner der Fälle galt jedoch als schwerwiegend.

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Massive Schäden

Neben dem Hagel verursachten sintflutartiger Regen und starke Böen weitere schwere Schäden: Straßen wurden überflutet, die Stromversorgung brach in Teilen der Stadt zusammen, Bahnstrecken mussten gesperrt werden. Innerhalb von lediglich drei Stunden registrierten Messstationen in Tarragona 77,3 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Die Dimension der Katastrophe zeigt sich in den Zahlen des Notrufs: Zwischen Montagmittag und der Nacht zum Dienstag gingen 866 Anrufe bei der Notrufnummer 112 ein, daraus resultierten 559 registrierte Einsätze – allein im Bezirk Tarragonès wurden 630 Notrufe verzeichnet.

Ursachen des Unwetters

Als Auslöser für die außergewöhnlich intensive Gewitterzelle gilt das Zusammentreffen mehrerer ungünstiger Wetterbedingungen: Eine atmosphärische Instabilität traf auf extreme Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit, während gleichzeitig abrupte Veränderungen in Windgeschwindigkeit und Windrichtung auftraten. Die Wucht des Hagels spiegelt sich nicht nur in der Größe der Körner wider – auch die zahlreichen toten Tauben, die nach dem Unwetter auf dem nassen Asphalt lagen, zeugen von der Gewalt des Ereignisses.