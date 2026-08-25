Kurze Hitzewelle zieht auf – danach steigt die Gewittergefahr

Österreich steuert auf einen Wettercocktail zu: Gewitter, Föhn und eine letzte Hitzewelle – alles innerhalb weniger Tage.

Eine Warmfront, die von einem Tief über der Biskaya ausgeht, zieht am Dienstag von Südwesten her über Österreich hinweg. Damit strömen laut der Unwetterzentrale (uwz.at) erneut deutlich wärmere und feuchtere Luftmassen in den Alpenraum, was die Schauer- und Gewitterneigung vorübergehend österreichweit spürbar ansteigen lässt. Von Mittwoch bis Freitag etabliert sich auf der Vorderseite des Biskayatiefs eine Südströmung – sie bringt wahrscheinlich die letzte, wenn auch kurze Hitzewelle des Jahres mit sich, die im Laufe des Freitags wieder abklingt. „Ob dies mit kräftigen Gewittern einhergeht oder nicht, bleibt noch abzuwarten“, erklärt Wetter-Experte Bence Szabados.

Der Dienstag startet von Oberösterreich bis ins Burgenland freundlich und sonnig, weiter im Westen und Süden zeigt sich das Bild bewölkter. Zwischen Vorarlberg und Oberkärnten sind bereits am Morgen einzelne Schauer unterwegs, ab Mittag weitet sich die Schauerneigung auf das gesamte Bergland sowie den Südosten aus. Vereinzelt entladen sich auch Gewitter, die gegen Abend stellenweise bis ins Flachland vordringen. Im Westen lockert es am Nachmittag wieder auf, im Osten sorgt lebhafter Südostwind für Bewegung. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 23 und 27 Grad.

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Sommerliche Mitte

Am Mittwoch lösen sich lokale Restwolken und Nebelfelder zunächst auf, danach zeigt sich zeitweise die Sonne. Vom Mühl- bis ins Weinviertel sowie im Bergland sind ab Mittag lokale Schauer oder Gewitter möglich. Im Flachland und in den Becken hingegen verläuft der Tag überwiegend trocken, mit einem freundlichen Wechsel aus Sonne und Wolken. Abgesehen von einzelnen Gewitterböen bleibt der Wind weitgehend schwach, die Temperaturen erreichen sommerliche 25 bis 29 Grad.

Der Donnerstag präsentiert sich von seiner hochsommerlichen Seite: Die Sonne dominiert über weite Strecken des Tages. Im Norden und Osten bleibt der Himmel nahezu ungetrübt, lediglich entlang des Alpenhauptkamms, der Hohen Tauern und der Karnischen Alpen stauen sich von Süden her Wolken auf. Am Nachmittag gehen dort vereinzelt Schauer nieder, in den meisten Landesteilen bleibt es jedoch trocken. Im Osten frischt lebhafter Südostwind auf, in den Nordalpen setzt Föhn ein.

Die Temperaturen klettern auf 28 bis 34 Grad.

Späte Hitzespitze

Auch am Freitag scheint bei ausgedehnten Schleierwolken noch häufig die Sonne, am Nachmittag und Abend steigt die Gewitterneigung vom Wald- und Mostviertel ausgehend an. Dabei ist mit Sturmböen aus West zu rechnen. Zuvor weht kräftiger, im Bergland föhniger Südwind und mit 31 bis 35 Grad erreicht die Hitze noch einmal einen späten Höhepunkt.