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Naturkatastrophe

Tornado trifft Südfrankreich: 41 Verletzte und 300 Häuser beschädigt (VIDEO)

Tornado trifft Südfrankreich: 41 Verletzte und 300 Häuser beschädigt (VIDEO)
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein Tornado trifft ein französisches Dorf mit voller Wucht – Dutzende Verletzte, zerstörte Häuser und ein Chaos, das eine ganze Region erschüttert.

Ort des Geschehens

In einem Dorf im Südwesten Frankreichs hat ein Tornado hunderte Gebäude beschädigt. Schwere Unwetter, die weite Teile Südfrankreichs erfassten, führten zu Zugverspätungen, gesperrten Straßen sowie Flugausfällen an mehreren Flughäfen. Zehn Ortschaften waren zeitweise von der Stromversorgung abgeschnitten – rund 2.800 Haushalte blieben laut Behördenangaben ohne Strom.

Verletzte in Pomas

Beim Sturm, der am Montag über Pomas hinwegfegte, wurden nach Angaben der Präfektur des Départements Aude 41 Menschen medizinisch versorgt, 15 von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Rund 300 Wohnhäuser wurden beschädigt, mehr als 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Unter den Verletzten befand sich auch eine schwangere Frau. Sie wurde beim Einsturz ihres Hauses von einer Mauer verschüttet, wobei sie nach Angaben der Gendarmerie durch ihr Sofa geschützt wurde.

Vuelta abgebrochen

Auch der Radsport war von den Unwettern betroffen: Die dritte Etappe der Vuelta a España (Spanien-Rundfahrt), die im Département Aude ausgetragen werden sollte, musste aufgrund eines Hagelsturms vorzeitig abgebrochen werden.

Tornados sind in Frankreich nicht völlig ungewöhnlich – im Durchschnitt werden jedes Jahr einige Dutzend registriert.

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