Hagel und Sturm im Anmarsch: Wien steht vor heftigem Unwetter

Aus dem Mittelmeer zieht eine explosive Wetterlage heran – und Österreich steht direkt im Weg.

Die UBIMET-Unwetterzentrale gibt eine Warnung vor kräftigen Gewittern heraus, die mit Starkregen, Sturmböen und Hagel einhergehen können. Jene feucht-warmen und labilen Luftmassen, die zuvor im Mittelmeerraum bereits für schwere Unwetter verantwortlich waren, sollen im Tagesverlauf auch Österreich erfassen. Die Gewittergefahr steigt damit erheblich.

Auf den aktuellen Radarbildern ist über Südtirol bereits eine mächtige Gewitterzelle erkennbar – ein markanter Unwettertag zeichnet sich ab. Eine Radar-Animation dokumentiert anschaulich, wie sich die Unwetter aus südlicher Richtung auf den Alpenraum zubewegen. Auch für Besucher des am Donnerstag beginnenden Frequency Festivals ist besondere Vorsicht angebracht. Das FM4 Frequency Festival 2025 findet vom 13. bis 15. August 2025 im Green Park in St. Pölten, Niederösterreich, statt.

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Wien im Fokus

Auch die Bundeshauptstadt dürfte am Donnerstag nicht unberührt bleiben. Einem UBIMET-Meteorologen zufolge ist in Wien gegen 16 Uhr mit den ersten Gewittern zu rechnen. Die kritischste Phase wird zwischen 17 und 18 Uhr erwartet – in diesem Zeitfenster sind Sturm, Starkregen und Hagel möglich. Wo genau die heftigsten Entladungen auftreten werden, lässt sich aufgrund der kleinräumigen Gewitterentwicklung jedoch nicht präzise bestimmen.

In Norditalien hatten sich die Folgen der feuchten Luftmassen bereits am Donnerstagvormittag gezeigt: Wiederholt bildeten sich dort kräftige Gewitterzellen. Eine Südwestströmung transportiert diese instabile Luft nun weiter in Richtung Alpen. Wie wasserreich die Gewitter sind, wurde in Ligurien besonders deutlich: In Chiavari wurden laut italienischen Wetterberichten seit den frühen Morgenstunden 126 Millimeter Niederschlag registriert – das entspricht 126 Litern Regen pro Quadratmeter.

Auch im Großraum Mailand wurden wegen der drohenden Unwetter Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Parks sperrten ihre Tore, die Bevölkerung wurde aufgefordert, Bereiche mit Baumbestand zu meiden und Gegenstände auf Balkonen zu sichern, die durch Windeinwirkung zur Gefahr werden könnten.

Tirol ebenfalls betroffen

Tirol ist ebenfalls von der instabilen Wetterlage betroffen. Ab dem Nachmittag sind punktuell heftige Gewitter, Sturmböen und Hagel zu erwarten. Örtlich können innerhalb kurzer Zeit große Regenmengen fallen, wodurch das Risiko von überfluteten Straßen, vollgelaufenen Kellern und kleineren Muren steigt.

Der Ursprung dieser brisanten Wetterlage liegt in sehr feuchten und stark aufgeheizten Luftmassen aus dem Mittelmeerraum. Bereits seit Mittwoch warnen Meteorologen vor schweren Gewittern in einem Gebiet, das Spanien, Frankreich, Italien und Kroatien umfasst. Neben extremem Starkregen sind dort auch großer Hagel und Orkanböen möglich.

In besonders intensiven Gewitterzellen können sich darüber hinaus Wasserhosen oder sogar Tornados entwickeln.