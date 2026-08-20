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Explosion

Heftige Explosion nahe Waldbrandgebiet: B3-Alarm in Niederösterreich ausgerufen

Heftige Explosion nahe Waldbrandgebiet: B3-Alarm in Niederösterreich ausgerufen
Foto: Screenshot X Esterreicherr
1 Min. Lesezeit |

Explosion in einem Pyrotechnik-Betrieb, dichte Rauchwolken, höchste Alarmstufe – der Einsatz in Niederösterreich läuft auf Hochtouren.

In unmittelbarer Nähe des Waldbrandgebiets rund um St. Egyden am Steinfeld in Niederösterreich ist am Dienstag ein Gebäude einer Pyrotechnik-Firma in Winzendorf explodiert. Gegen 12 Uhr gingen die ersten Notrufe ein, als laute Detonationen die Anwohner aufschreckten und sich über dem Gelände eine dichte schwarze Rauchwolke bildete.

Höchste Alarmstufe

Nach Angaben von „Heute“ wurde mindestens eine Person verletzt; ob weitere Personen zu Schaden kamen, war zunächst nicht bekannt. Die Einsatzkräfte riefen den „B3″-Alarm (höchste Alarmstufe) aus.

Sieben Feuerwehren stehen derzeit im Löscheinsatz, begleitet von einem umfangreichen Aufgebot an Rettungskräften. Neben mehreren Rettungsfahrzeugen ist auch der Notarzthubschrauber Christophorus 3 vor Ort.

„Der Einsatz läuft noch“, erklärte Stefan Spielbichler, Sprecher von Notruf Niederösterreich, gegenüber „Heute“.

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KO KOSMO-Redaktion
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