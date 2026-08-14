Flammen in St. Egyden außer Kontrolle: Niederösterreich erneut im Ausnahmezustand (VIDEO)

Rauch, Evakuierung, Großeinsatz: Im Föhrenwald bei St. Egyden brennt es erneut – und die Lage spitzt sich zu.

Mitten in den Mittagsstunden brach am Freitag im Föhrenwald nahe St. Egyden am Steinfeld erneut ein Feuer aus. Begünstigt durch anhaltende Hitze und auffrischenden Wind weitete sich der Brand rasch aus. Eine mächtige Rauchwolke stieg über dem Gebiet auf und war noch aus großer Entfernung zu sehen.

Weil die Lage eskalierte, musste eine angrenzende Wohnsiedlung aus Sicherheitsgründen geräumt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge drohte das Feuer weiter um sich zu greifen und auch den Bereich der B26 zu erfassen.

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Video: Karin Essl/Instagram

Großeinsatz läuft

Der Niederösterreichische Landesfeuerwehrverband bestätigte den laufenden Großeinsatz gegenüber „Heute“. Inzwischen sind mehr als 30 Feuerwehren im Einsatz, um die Flammen einzudämmen. Die Einsatzkräfte arbeiten unter Hochdruck daran, ein Übergreifen auf weitere Waldabschnitte und Wohngebiete zu verhindern.

Mehrere Straßen in der Umgebung wurden gesperrt. Der Waldbrand im Föhrenwald bei St. Egyden hatte sich auf rund 100 Hektar ausgedehnt. Aufgrund des noch laufenden Einsatzes liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine gesicherten Angaben zum genauen Ausmaß des Brandes vor.



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Zweiter Brand

Für die betroffene Region ist es binnen kurzer Zeit bereits das zweite Mal, dass ein Waldbrand dieser Größenordnung ausbricht. Am 5. August war in unmittelbarer Nähe ein schweres Feuer ausgebrochen, das rund 100 Hektar Wald vernichtete. Extreme Hitze und starke Windböen hatten die Löscharbeiten damals erheblich erschwert.

Die Polizei führte den Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf Munitionsteile aus dem Zweiten Weltkrieg zurück. Diese Erkenntnis liefert eine mögliche Erklärung für das wiederholte Auftreten von Bränden in diesem Waldgebiet.

Im Laufe des Nachmittags werden weitere Informationen erwartet.