Gold verkaufen? Bei diesen Angeboten solltet ihr genauer hinsehen

Eine alte Kette, geerbte Münzen oder ungetragene Ringe können Geld bringen. Doch beim Goldverkauf drohen undurchsichtige Angebote und Verkaufsdruck. Jetzt verlangt der Nationalrat besseren Schutz – einige Punkte solltet ihr bereits vor dem nächsten Ankaufstermin prüfen.

Ein Inserat verspricht Höchstpreise, ein Goldankäufer kommt für wenige Tage ins örtliche Hotel: Solche Angebote wirken unkompliziert. Doch wer den Wert seiner Stücke nicht kennt und unter Zeitdruck verkauft, kann ein ungünstiges Geschäft abschließen.

Der Nationalrat hat deshalb am 14. Oktober 2026 eine Entschließung für besseren Schutz vor unseriösen Praktiken beim mobilen Goldankauf beschlossen. Wirtschafts- und Finanzministerium sollen mögliche Maßnahmen prüfen. Zusätzliche gesetzliche Pflichten für Händler sind dadurch noch nicht unmittelbar in Kraft getreten.

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Mehr Kontrolle

Geprüft werden sollen unter anderem verstärkte gemeinsame Kontrollen durch Behörden und Fachleute sowie zusätzliche Transparenz- und Meldepflichten. Denkbar wäre etwa, dass mobile Ankäufer Veranstaltungsort, Dauer und eine in Österreich erreichbare Kontaktadresse vorab bekannt geben müssen.

Der parlamentarische Bericht beschreibt unter anderem Verkaufsdruck, undurchsichtige Preise und Schwierigkeiten, kurzfristig auftretende Ankäufer später zu erreichen. Der Beschluss bedeutet allerdings kein Verbot mobiler Goldankäufe. Auch einen konkreten Termin für neue Vorschriften nennt die Entschließung nicht.

Gold als Bedingung

Wie problematische Geschäfte aussehen können, schildert die Arbeiterkammer Vorarlberg. Sie warnte bereits im Februar und erneut im Mai 2026 vor dubiosen Gold- und Antiquitätenankäufen.

Inserate mit hohen Preisversprechen für Pelze, Schreibmaschinen oder andere Haushaltsgegenstände können dabei als Einstieg dienen, um anschließend an wertvolle Edelmetalle zu gelangen.

In einem von der AK beschriebenen Fall erhielt ein Mann zunächst nur eine Anzahlung für verschiedene Gegenstände. Den Rest sollte er bekommen, sobald er zusätzlich wertvolle Goldmünzen zum Ankauf übergab.

Die AK rät, solche Koppelungsgeschäfte abzulehnen und wertvolle Gegenstände nicht gegen bloße Teilzahlungen oder spätere Zahlungsversprechen auszuhändigen. Der Verkauf einer alten Wanduhr sollte niemanden dazu drängen, auch noch seine Goldbestände abzugeben.

Prägung prüfen

Vor einem Verkauf hilft ein Blick auf die eingeprägten Zahlen. 585 steht für einen Goldanteil von 58,5 Prozent, 750 für 75 Prozent. Der übrige Anteil besteht aus anderen Metallen. Die Prägung ist ein erster Anhaltspunkt, ersetzt aber keine fachliche Echtheitsprüfung.

Ein vereinfachtes Beispiel: Eine Kette aus 585er Gold mit 20 Gramm Metallgewicht enthält rechnerisch 11,7 Gramm Feingold. Multipliziert mit dem aktuellen Feingoldpreis pro Gramm ergibt das den ungefähren Goldmaterialwert.

Dieser Wert entspricht nicht automatisch dem Auszahlungsbetrag. Händler berücksichtigen beispielsweise Aufbereitungskosten und ihre Marge. Enthält ein Schmuckstück Steine oder andere Bestandteile, darf deren Gewicht nicht einfach als Goldgewicht mitgerechnet werden.

Angebote vergleichen

Beim Goldankauf gibt es laut AK keine gesetzliche Preisbindung. Deshalb lohnt es sich, dieselben Stücke von mehreren Betrieben bewerten zu lassen – möglichst zeitnah, weil sich der Goldkurs verändern kann.

Wie viel ein Vergleich ausmachen kann, zeigt ein ausdrücklich fiktives Beispiel: Bietet ein Händler nach sämtlichen Abzügen 900 Euro und ein anderer 1.150 Euro für dieselben Stücke, liegen 250 Euro zwischen den Angeboten. Daraus lässt sich keine allgemeine Verlustquote ableiten, wohl aber ein guter Grund, nicht beim ersten Preisversprechen zu unterschreiben.

Entscheidend ist der endgültige Auszahlungsbetrag. Fragt deshalb nach, welches Metallgewicht und welcher Feingehalt festgestellt wurden, welcher Ankaufspreis dafür gilt und welche Abzüge entstehen. Auch mögliche Kosten einer Prüfung sollten vorab geklärt werden.

Steine beachten

Bei geerbten Ringen oder anderem Schmuck kann neben dem Gold auch ein Diamant oder Saphir wertvoll sein. Ein Angebot für Altgold berücksichtigt diesen Wert nicht automatisch. Die AK empfiehlt deshalb, wertvolle Edelsteine vor einem Verkauf fachlich schätzen zu lassen.

Lasst euch erklären, ob das Angebot nur das Metall oder auch die eingesetzten Steine umfasst. Gerade bei einem Erbstück, dessen Zusammensetzung unbekannt ist, kann eine gesonderte Bewertung vor einer vorschnellen Entscheidung schützen.

Ohne Zeitdruck

Die AK empfiehlt mehrere Vergleichsangebote und warnt davor, sich zu einem sofortigen Verkauf drängen zu lassen. Bei unbekannten Ankäufern, die eine Bewertung in der eigenen Wohnung anbieten, ist besondere Vorsicht angebracht.

Für den Verkauf sollten Unternehmen und Kontaktadresse überprüfbar sein. Haltet außerdem fest, welche Stücke ihr übergebt und welcher endgültige Betrag dafür vereinbart wurde. Bei Unsicherheit oder Betrugsverdacht empfiehlt die AK, rasch den Konsumentenschutz zu kontaktieren.

Ein Angebot ist nicht allein deshalb gut, weil der Händler nur heute vor Ort ist. Wer Feingehalt, Gewicht und Auszahlungsbetrag kennt, kann deutlich besser beurteilen, ob sich der Verkauf tatsächlich lohnt.