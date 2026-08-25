„Ich werde dich abschlachten“: Streit um 32.000 Euro endet vor Gericht

**600 Euro Schulden, eine verschwundene Tasche voller Bargeld – und am Ende ein Freispruch, der alles auf den Kopf stellt.**

Am Wiener Landesgericht ist ein 29-jähriger Syrer vom Vorwurf der versuchten schweren Nötigung und der gefährlichen Drohung freigesprochen worden. Ausgangspunkt des Falls war eine Geldschuld in Höhe von 600 Euro: Ein 32-jähriger Landsmann hatte sich diesen Betrag vom späteren Angeklagten geliehen, um ihn seiner Mutter in Syrien zukommen zu lassen. Als die vereinbarte Rückzahlungsfrist verstrich und der 32-Jährige nicht zahlen konnte, machte ihm der Angeklagte ein Angebot – er würde 300 Euro der Schuld erlassen, wenn der Mann eine Tasche mit 32.000 Euro nach Graz transportiere.

Tasche verschwunden

Der Transport verlief nicht planmäßig. Bei einer Fahrkartenkontrolle im Zug wurde der 32-Jährige nervös und ließ die Tasche mit dem Bargeld zurück. Der Angeklagte glaubte ihm diese Schilderung nicht und soll ihn daraufhin bedroht haben – unter anderem mit den Worten: „Ich werde dich abschlachten.“

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Ende Mai erstatteten drei Männer in einer Polizeiinspektion in Wien-Favoriten Anzeige wegen des verlorenen Gepäckstücks. Im Zuge der Aufnahme bat der 32-Jährige um ein Gespräch unter vier Augen und schilderte den Beamten, dass ihm mit dem Tod gedroht worden sei. Bereits drei Tage vor diesem Vorfall soll eine erste Drohung gefallen sein. Auch in der Polizeiinspektion selbst soll es zu einer weiteren Bedrohung gekommen sein.

Der 29-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen, gegen ihn wurde zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt. Auch der 32-Jährige geriet ins Blickfeld der Ermittler, da der Angeklagte ihn der Veruntreuung bezichtigte. Das Verfahren gegen ihn wurde jedoch eingestellt.

Freispruch im Zweifel

Am Montag stand der 29-Jährige schließlich vor Gericht. Das Verfahren endete mit einem Freispruch im Zweifel: Die sichergestellten Videoaufnahmen, auf denen Drohungen zu hören waren, stammten nachweislich nicht vom Angeklagten, sondern von dessen Verwandten.

Da letztlich Aussage gegen Aussage stand, blieb für eine Verurteilung keine ausreichende Grundlage.