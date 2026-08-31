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Ausbildung

2.050 Euro statt Uni: SPAR bietet neue Karrierechance nach der Matura

2.050 Euro statt Uni: SPAR bietet neue Karrierechance nach der Matura
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Nach der Matura muss es nicht gleich die Uni sein – SPAR setzt auf ein Ausbildungsmodell mit Ausland, Gehalt und Karriereperspektive.

Nach der Matura stehen viele junge Menschen vor einer grundlegenden Entscheidung: Studium oder Berufseinstieg? Mit dem Programm „Lehre nach der Matura“ schafft SPAR eine weitere Option, die beiden Wegen etwas entgegensetzt.

Das zweijährige Ausbildungsformat richtet sich an Maturantinnen und Maturanten sowie an Personen, die beruflich neu durchstarten möchten. Im Mittelpunkt steht eine praxisnahe Ausbildung im Lebensmitteleinzelhandel, die theoretisches Wissen mit konkreter Berufserfahrung verbindet. Einen besonderen Stellenwert nehmen dabei Kommunikationsfähigkeit und die persönliche Weiterentwicklung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein.

Ausland & Gehalt

Zu den Besonderheiten des Programms zählt ein vierwöchiger Auslandsaufenthalt in Irland oder Spanien, der durch einen begleitenden Sprachkurs ergänzt wird. Finanziell startet die Ausbildung mit einem Bruttogehalt von 2.050 Euro, ergänzt durch leistungsabhängige Prämien. Wer das Programm erfolgreich abschließt, darf sich zudem auf eine Abschlussreise nach New York freuen.

Für Absolventinnen und Absolventen eröffnen sich im Anschluss konkrete Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens, insbesondere in Richtung einer Führungsposition im Nachwuchsbereich. Alois Huber, Geschäftsführer von SPAR für die Region Wien, Niederösterreich und nördliches Burgenland, bringt seine Überzeugung von dem Programm persönlich auf den Punkt: „So eine Ausbildung hätte ich mir nach der Matura gewünscht – eine zweijährige Ausbildung mit Auslandspraktikum, Top-Gehalt und Karrierechancen.“

Limitierte Plätze

Das Programm „Lehre nach der Matura“ von SPAR wird vorerst ausschließlich in den Bundesländern Wien und Niederösterreich angeboten und umfasst eine begrenzte Zahl von jeweils 15 Ausbildungsplätzen pro Bundesland und Jahr. Eine Bewerbung ist jedoch kurzfristig noch möglich. Auch junge Menschen aus der BKS-Diaspora (bosnisch-kroatisch-serbischsprachige Community) in Österreich haben die Möglichkeit, dieses Angebot zu nutzen und damit gezielt den Grundstein für eine berufliche Laufbahn bei SPAR zu legen.

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