Schulstart 2027: Warum Wiener Eltern jetzt handeln müssen

Der erste Schultag liegt noch Monate entfernt, doch für viele Wiener Familien wird es bereits im November wichtig: Dann beginnt die Einschreibung für das Schuljahr 2027/28. Eine Anmeldung garantiert allerdings noch keinen Platz an der Wunschschule.

Welche Schule passt zum Kind? Wie lange dauert die Betreuung am Nachmittag? Und welche Unterlagen müssen Eltern vorbereiten? Wer im kommenden Herbst ein schulpflichtiges Kind hat, sollte diese Fragen jetzt klären.

Die Bildungsdirektion Wien nennt für den ersten Teil der Volksschuleinschreibung voraussichtlich den Zeitraum vom 9. bis 20. November 2026. Mehrere Schulen veröffentlichen diese Termine bereits. Den konkreten Ablauf sollten Eltern direkt mit dem gewünschten Standort vereinbaren.

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Welche Kinder angemeldet werden müssen

Für das Schuljahr 2027/28 werden regulär jene Kinder schulpflichtig, die zwischen dem 2. September 2020 und dem 1. September 2021 geboren wurden. Die Einschreibunterlagen sollen den Erziehungsberechtigten im Oktober 2026 per Post zugestellt werden.

Die allgemeine Schulpflicht gilt für Kinder, die sich dauerhaft in Österreich aufhalten, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft. Ein österreichischer Pass ist dafür keine Voraussetzung.

Die Einschreibung hat zwei Teile

Im November geht es zunächst um die Anmeldung und die Aufnahme der Daten. Auch der Bedarf an Nachmittagsbetreuung wird erhoben. Ob das Kind dabei sein soll, müssen Eltern mit der Schule klären. Manche Standorte organisieren die Unterlagenabgabe ohne persönlichen Termin.

Bis Anfang Februar 2027 sollen Familien schriftlich über den zugeteilten Schulplatz informiert werden. Anschließend ist mit der zugewiesenen Schule der zweite Teil der Einschreibung zu vereinbaren: die Schulreifeüberprüfung und die Erhebung des Sprachstandes. Zu diesem Termin muss das Kind mitkommen.

Diese Unterlagen vorbereiten

Für die Anmeldung werden insbesondere die Einschreibeinladung mit ausgefülltem Anmeldeblatt beziehungsweise ein entsprechender Meldenachweis, die Geburtsurkunde und ein Staatsbürgerschaftsnachweis oder Reisepass des Kindes benötigt. Hinzu kommt der Nachweis der Sozialversicherungsnummer, etwa die e-card.

Wer Tagesbetreuung benötigt, sollte auch die verlangte Arbeits- oder Ausbildungsbestätigung vorbereiten. Gegebenenfalls kommen eine Kindergartenbesuchsbestätigung und Befunde bei chronischen Erkrankungen oder Beeinträchtigungen hinzu.

Vorhandene Unterlagen aus dem Kindergarten zum Entwicklungs- und Sprachstand sind ebenfalls relevant. Welche Dokumente im Original oder als Kopie abzugeben sind, sollte vorab bei der Schule erfragt werden.

Wunschschule ist keine Platzgarantie

Die Einschreibung darf nur an einem Schulstandort erfolgen. Mehrfachanmeldungen sind keine zulässige Absicherung. Die Anmeldung an einer Schule bedeutet außerdem noch keine Zusage für diesen Standort.

Grundsätzlich gibt es in Wien keine Schulsprengel. Übersteigen die Anmeldungen die verfügbaren Plätze, berücksichtigt die Bildungsdirektion unter anderem Geschwister an der Schule, den Schulweg, räumliche Kapazitäten und schulorganisatorische Erfordernisse.

Betreuung gleich mitdenken

Für berufstätige Eltern entscheidet nicht nur der Unterricht über die Schulwahl. Wichtig ist auch, wann Betreuung beginnt, wie lange sie dauert und wie Mittagessen, Lernzeit und Freizeit organisiert sind. Diese Fragen sollten Familien direkt am Standort stellen.

Schulische Tagesbetreuung und ein gesonderter Hortplatz sind unterschiedliche Angebote. Nicht jede Schule bietet Nachmittagsbetreuung an. Für einen privaten Hort erfolgt die Anmeldung beim jeweiligen Träger.

Für städtische Hortplätze nennt die Bildungsdirektion nach Erhalt der Schulplatzzusage den Zeitraum 30. März bis 16. April 2027. Die Verständigung über einen Platz soll im Mai erfolgen. Mit der Novemberanmeldung ist deshalb nicht automatisch jede Betreuungsfrage erledigt.

Früherer Schulstart und Frühgeborene

Für Kinder, die zwischen dem 2. September 2021 und dem 1. März 2022 geboren wurden, kann eine vorzeitige Aufnahme infrage kommen. Voraussetzung sind unter anderem Schulreife und die erforderliche soziale Kompetenz. Das Ansuchen ist im Rahmen der Anmeldung im November zu stellen.

Bei frühgeborenen Kindern kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen der errechnete Geburtstermin laut Eltern-Kind-Pass statt des tatsächlichen Geburtstags für den Beginn der Schulpflicht herangezogen werden. Eltern müssen diesen Wunsch bei der Einschreibung vorbringen; eine Verschiebung erfolgt nicht automatisch.

Welche Schule zum Alltag passt

Bei der Entscheidung helfen konkrete Fragen: Kann das Kind den Schulweg gut bewältigen? Passen die Betreuungszeiten zur Arbeit der Eltern? Welche Unterstützung gibt es bei individuellen Förderbedürfnissen? Und welche zusätzlichen Kosten können für Essen, Betreuung oder Aktivitäten entstehen?

Ein Schulprofil allein beantwortet diese Fragen selten. Ein Gespräch mit der Direktion hilft, Erwartungen und tatsächliche Angebote abzugleichen.

Hilfe bei Zuzug und offenen Fragen

Wer neu nach Wien zieht oder die reguläre Einschreibung versäumt hat, sollte sich an die Bildungsdirektion wenden. Für die Schulplatzsuche ist schulplatz@bildung-wien.gv.at eine Anlaufstelle. Ein verpasster Novembertermin bedeutet nicht, dass ein schulpflichtiges Kind keinen Schulplatz mehr bekommen kann.

StartWien bietet Informationen zum Bildungssystem auch auf Bosnisch, Kroatisch und Serbisch an. Für betroffene Familien lohnt es sich jetzt, die Unterlagen bereitzulegen, die Wunschschule zu kontaktieren und den Betreuungsbedarf für den kommenden Herbst zu klären.