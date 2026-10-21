Sonderschule statt Gemeinschaft: Österreichs Schulen versagen bei Inklusion

Inklusion im Klassenzimmer bleibt in Österreich Ausnahme – dabei zeigen Schüler wie Julian, was gemeinsames Lernen wirklich bewirken kann.

In Österreich ist es nach wie vor gängige Praxis, Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in eigens dafür vorgesehenen Sonderschulen zu unterrichten – obwohl das gemeinsame Lernen in inklusiven Klassen für alle Beteiligten nachweislich Vorteile bringt.

Julians Erfahrung

Julian Seidl ist 18 Jahre alt, hat selbst einen sonderpädagogischen Förderbedarf und besuchte eine Inklusionsklasse am Evangelischen Gymnasium Wien-Donaustadt. Die Gemeinschaft, die er dort erlebte, beschreibt er als familiär und tragend – ein Umfeld, in dem ihm sowohl Mitschülerinnen und Mitschüler als auch Lehrkräfte stets zur Seite standen. „Sie war immer für mich da. Ich habe sie tief im Herzen drinnen“, sagt Seidl über seine Klasse.

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Für Seidl geht der Wert einer inklusiven Schulumgebung weit über den Unterricht hinaus. Wenn Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem Förderbedarf gemeinsam lernen, stärkt das nicht nur den Wissenserwerb, sondern auch den sozialen Zusammenhalt. Während herkömmliche Sonderschulen Kinder häufig von ihren Altersgruppen isolieren, ermöglicht das Inklusionsmodell die Teilhabe an einer vielfältigen Gemeinschaft – ein Unterschied, den Seidl aus eigener Erfahrung kennt.

Inklusion bleibt Ausnahme

Trotz solcher positiver Beispiele wie dem Evangelischen Gymnasium Wien-Donaustadt bleibt inklusive Beschulung in Österreich die Ausnahme. Bildungsexperten sprechen sich seit Jahren für eine breitere Verankerung des gemeinsamen Unterrichts aus – nicht zuletzt, weil ein solches Modell die gesellschaftliche Akzeptanz von Vielfalt fördert und die Entwicklung betroffener Kinder nachhaltig unterstützt.

Auch für Familien aus der Diaspora, deren Kinder besonderen Förderbedarf haben, könnte ein flächendeckend inklusives Schulsystem neue Perspektiven eröffnen.