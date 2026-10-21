KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Taxiärger

Blinde Seniorin von Taxifahrer einfach ausgesetzt – drei Kilometer vom Ziel entfernt

Blinde Seniorin von Taxifahrer einfach ausgesetzt – drei Kilometer vom Ziel entfernt
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Eine blinde Seniorin, ein falsches Ziel, keine Konsequenzen – in Wien sorgt ein Taxifahrer für Empörung.

Eine blinde Seniorin wollte in Wien eine Seelenmesse besuchen – und verpasste sie, weil ein Taxifahrer sie an der völlig falschen Kirche abgesetzt hatte.

Der Vorfall ereignete sich in Wien-Leopoldstadt. Die blinde Frau hatte ein Taxi gerufen, um rechtzeitig zur Seelenmesse zu gelangen, die um 18:30 Uhr beginnen sollte. Ihr Ziel war die Pfarrkirche Am Schüttel in der Rustenschacher Allee. Stattdessen wurde sie an einer anderen Adresse zurückgelassen.

Falsches Ziel

Gegen 18:45 Uhr bemerkte der Passant Wolfgang W. die ältere Dame, die ratlos vor der Pfarrkirche St. Leopold stand. Die Frau wandte sich von sich aus an ihn. „Sie hat gemerkt, dass jemand vorbeigeht, und mich aktiv gefragt, wo die Seelenmesse sein kann.“

Wie Wolfgang W. schildert, hatte die Seniorin dem Taxifahrer ausdrücklich erklärt, dass die gesuchte Kirche sich in der Nähe des Bundesblindeninstituts befindet. Dennoch wurde sie rund drei Kilometer vom eigentlichen Ziel entfernt abgesetzt. Wolfgang W. zeigte sich darüber offen empört: „Eine Sauerei, die Frau knallhart vor die falsche Kirche zu bringen.“

Keine Konsequenzen

Eine offizielle Beschwerde gegen den Fahrer ist kaum möglich. Die Taxi-Innung erklärte, ohne konkrete Angaben zur Fahrt nicht handeln zu können: „Ohne Angaben zum Taxi wie Kennzeichen oder Rechnung ist es der Taxi-Innung leider nicht möglich, etwaigen Beschwerden zu Fahrten nachzugehen.“

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Jugendschutz
Stocker macht Schluss: Unter 14-Jährige bald ohne Instagram & Snapchat
| Änderungen
Altersteilzeit: Warum der Start vor Jahresende einen Unterschied macht
| 15.000 Euro Freibetrag
Aktivpension ab 2027: Österreich belohnt Pensionisten im Job – so funktioniert das neue Modell
| Zusatztermin
Samstag ausverkauft: Jala Brat & Buba Corelli spielen in Wien auch am Freitag, mit Special Guest
| Euro 7
Euro 7 ab November 2026: Was sich für Autofahrer in Österreich ändert
MEHR AKTUELLE NEWS