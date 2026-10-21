Sonne, Meer und ein steuerlicher Vorteil: Ein globales Ranking hat seinen diesjährigen Spitzenreiter für den Ruhestand gekürt.

Der Global Retirement Index 2026, den das Magazin „International Living“ alljährlich erstellt, hat Griechenland in diesem Jahr als das weltweit attraktivste Ziel für Ruheständler ausgewiesen. Die Bewertung dürfte insbesondere jene rund 200.000 deutschen Rentner interessieren, die ihre Pension bereits ins Ausland überweisen lassen – und jene, die einen solchen Schritt noch erwägen.

Der Index selbst beruht auf einem strukturierten Vergleich von Ländern anhand von sieben Kategorien, darunter Wohn- und Lebenshaltungskosten, Gesundheitsversorgung, Klima sowie Visa- und Aufenthaltsbestimmungen. Auf dieser Grundlage wird jährlich jenes Land ermittelt, das Senioren die günstigsten Gesamtbedingungen für den Lebensabend bietet.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen



Mehr zum Thema Irland im Griff fremder Konzerne: 72 Prozent der Wirtschaft in Auslandshand

⇢

Griechenlands Vorteile

Griechenland überzeugte die Jury in mehreren Bereichen gleichzeitig: Immobilien mit Meerblick sind bereits ab 160.000 Euro erhältlich, die Gesundheitsversorgung gilt als modern und flächendeckend, und steuerlich profitieren Auslandsrentner von einer Pauschalbesteuerung von sieben Prozent jährlich. Für EU-Bürger entfällt die Visumpflicht ohnehin, während Nicht-EU-Bürger über das sogenannte Goldene Visum einen geregelten Aufenthaltsstatus erwerben können, sofern sie entsprechende Investitionen tätigen.

Globale Konkurrenz

Hinter Griechenland folgen in der Rangliste Panama und Costa Rica, die ebenfalls als empfehlenswerte Ruhestandsdestinationen eingestuft werden. Auch Portugal und Italien schneiden gut ab, ebenso wie die asiatischen Kandidaten Thailand und Malaysia, die sich im vorderen Feld behaupten. Natürlich darf auch auf Österreich und die Schweiz nicht vergessen werden, welche konstant immer sehr beliebt sind.

Die Unterschiede in der Gesamtbewertung ergeben sich dabei aus individuell gewichteten Kriterien wie Lebensqualität und kultureller Passung.