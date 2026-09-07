18 Monate alt, schwer verletzt – Rettungswagen erfasst Kleinkind

Ein 18 Monate alter Junge fällt aus einem fahrenden Auto – direkt in den Weg eines Rettungswagens. Ein Moment, der alles verändert.

Ein 18 Monate alter Junge wurde am Sonntagvormittag gegen halb zwölf auf der Pöppinghauser Straße in Castrop-Rauxel schwer verletzt. Er fiel aus einem fahrenden Auto, nachdem sich während der Fahrt die hintere Tür auf der Fahrerseite geöffnet hatte.

Ein entgegenkommender Rettungswagen erfasste das Kind trotz eines sofort eingeleiteten Ausweichmanövers. Der Junge wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt.

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Fahrerin unter Schock

Gelenkt wurde das Fahrzeug von einer 24-jährigen Frau, die mit dem Jungen verwandt ist, jedoch nicht seine Mutter ist. Auf dem Rücksitz befand sich neben dem Kleinkind ein weiteres Kind.

Die Besatzung des Rettungswagens befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf einer Einsatzfahrt. Die Sanitäterin bemerkte die sich öffnende Fahrzeugtür und reagierte umgehend – den Zusammenstoß mit dem Kind konnte sie dennoch nicht verhindern.

Die genauen Umstände des Vorfalls werden derzeit vom Polizeipräsidium Recklinghausen untersucht. Sowohl die Lenkerin des Autos als auch die Sanitäterin stehen unter Schock.

Alle Beteiligten wurden noch an der Unfallstelle psychologisch betreut.