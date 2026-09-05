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Tragödie

Tragödie in Bosnien: Kleinkind stirbt nach Quad-Unfall

Tragödie in Bosnien: Kleinkind stirbt nach Quad-Unfall
(Foto: Pexels)
1 Min. Lesezeit |

Ein Kleinkind stirbt nach einem Quad-Unfall in Bosnien – die Ermittlungen laufen, die Umstände erschüttern.

In Gornji Vakuf-Uskoplje hat sich am Freitag, 4. September ein tragisches Unglück ereignet, das ein Kleinkind das Leben gekostet hat. Um 18:15 Uhr verlor ein Quad der Marke CF MOTO, das von einem im Jahr 2019 geborenen Kind gesteuert wurde, die Kontrolle und überschlug sich.

Das Kind erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass es nur wenige Minuten später, um 18:20 Uhr, im Gesundheitszentrum Gornji Vakuf-Uskoplje für tot erklärt wurde.

Ermittlungen aufgenommen

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden umgehend aufgenommen. Die Polizeidirektion Bugojno sowie die Kantonsstaatsanwaltschaft Travnik leiteten die Untersuchungen ein. Kriminalbeamte sicherten den Unfallort und befassen sich seither mit der Rekonstruktion der Ereignisse, die zu dem tödlichen Unglück geführt haben.

Quads gelten als besonders schwer zu beherrschende Fahrzeuge – selbst für erfahrene Erwachsene.

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