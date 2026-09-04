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Arbeitsunfall

Tödlicher Arbeitsunfall in Österreich: 64-Jähriger von Zugmaschine überrollt

Tödlicher Arbeitsunfall in Österreich: 64-Jähriger von Zugmaschine überrollt
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Feldarbeiter in Vorarlberg kommt bei Fräsarbeiten ums Leben – die Umstände des tödlichen Unfalls sind noch ungeklärt.

In Vorarlberg ist ein 64-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall auf einem Feld ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich am späten Vormittag während Fräsarbeiten. Dabei geriet der Mann unter einen Hinterreifen seiner Zugmaschine und verstarb noch an der Unfallstelle.

Ermittlungen eingeleitet

Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang nicht abschließend geklärt. Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen eingeleitet, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. Dabei soll unter anderem geprüft werden, ob einschlägige Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden.

Der Vorfall rückt einmal mehr die besonderen Gefahren ins Bewusstsein, die mit landwirtschaftlichen Tätigkeiten verbunden sind. Die Branche zählt zu jenen mit einem überdurchschnittlich hohen Unfallrisiko – allein in Tirol wurden 2024 insgesamt 276 Arbeitsunfälle in der Landwirtschaft registriert, davon 9 mit tödlichem Ausgang. Dies war der Höchststand der letzten zehn Jahre. Die konsequente Umsetzung von Schutzmaßnahmen gilt daher als unverzichtbar. Fachleute betonen regelmäßig, dass gezielte Präventionsarbeit dazu beitragen kann, derartige Tragödien zu verhindern.

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