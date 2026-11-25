Die Quoten stimmen, Assinger gibt sich zuversichtlich. Hinter den Kulissen des ORF soll der Schlussstrich aber schon feststehen.

Das Aus für die „Millionenshow“ im ORF soll laut Insidern bereits beschlossen sein. Die „Krone“ berichtet unter Berufung auf Personen aus dem Umfeld des Senders, die Entscheidung sei längst gefallen. Zehn Ausgaben stünden demnach noch auf dem Programm, danach werde die Produktion beendet. Damit wäre auch für Armin Assinger als Moderator Schluss. Über ein mögliches Ende des Formats war schon zuvor mehrfach spekuliert worden.

Sparkurs im ORF

Ausschlaggebend sei der Sparkurs im ORF. Eine Aufzeichnung in Köln soll Produktionskosten von rund 200.000 Euro verursachen. Bei den Quoten gebe es hingegen wenig zu beanstanden. Die Promi-Ausgabe der „Millionenshow“ sahen zuletzt im Durchschnitt 506.000 Menschen. In der werberelevanten Zielgruppe habe der Marktanteil 23 Prozent betragen.

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Show-Geschichte

Gestartet ist die „Millionenshow“ im Jahr 2000 und zählt seither zu den erfolgreichsten Shows des Senders. Anfangs führte Barbara Stöckl durch die Sendung, 2002 übernahm der frühere Skifahrer Assinger. Er habe zuletzt nach wie vor die Erwartung geäußert, dass es mit der Show weitergehe.