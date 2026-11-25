Ein Brief an das Gericht ändert alles. Der Bursche, dessen Worte seine Mutter vor Gericht brachten, muss nun selbst büßen.

Am Mittwoch ist am Landesgericht Ried im Innkreis das Verfahren gegen einen Jugendlichen, der zum Tatzeitpunkt 14 Jahre alt war, mit einer Diversion erledigt worden. Er muss 80 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Zuvor soll er seine Mutter zu Unrecht der Gewalt bezichtigt haben.

Angeklagt war der Bursche wegen Falschaussage und Verleumdung. Im Fall einer Verurteilung hätte ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu zweieinhalb Jahren gedroht.

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Folgen für die Mutter

Auf Basis seiner Angaben hatte sich die Mutter wegen fortgesetzter Gewaltausübung vor Gericht verantworten müssen. Eine Verurteilung hätte für sie fünf bis 15 Jahre Haft bedeuten können. Bereits im September wurde die Frau rechtskräftig freigesprochen, nachdem vor allem ihr Sohn seine Aussagen revidiert hatte.

Brief ans Gericht

Der Jugendliche wandte sich brieflich an das Gericht und räumte darin ein, eine Falschaussage gemacht zu haben.

Zur Begründung führte er an, er sei wegen der Trennung seiner Eltern in einer emotionalen Ausnahmesituation gewesen.