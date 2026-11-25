Zustimmung statt Widerstand: Die Regierung will beim Sexualstrafrecht neue Maßstäbe setzen. Der Zeitpunkt des Beschlusses ist kein Zufall.

Im Ministerrat hat die Regierung am 25. November die Weichen für eine Reform des Sexualstrafrechts gestellt. Vorgesehen sind das Konsensprinzip, höhere Strafdrohungen sowie Maßnahmen gegen sexualisierte Aufnahmen. Wie das Gesetz am Ende genau aussehen wird, ist noch offen.

Mehr als jede dritte Frau in Österreich erlebt im Lauf ihres Lebens körperliche oder sexuelle Gewalt. ÖVP, SPÖ und Neos beraten schon seit Längerem über die Reform. Der Beschluss im Ministerrat fiel am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.

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Konsensprinzip

Maßgeblich soll künftig das tatsächliche Einverständnis sein, nach dem Grundsatz „Nur Ja heißt Ja“. Besser geschützt werden sollen damit auch Opfer, die bei einem sexuellen Übergriff vor Schock erstarren und sich nicht wehren können. Für Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) ist die Einigung ein „Paradigmenwechsel und ein starkes Signal an alle Betroffenen“.

Strenger werden soll es vor allem bei Sexualdelikten, die gemeinschaftlich begangen werden. Einen entsprechenden Vorstoß hatte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Wochenende gemacht. Auslöser waren die Freisprüche für vier Männer, denen vorgeworfen worden war, ein Mädchen in einem Wiener Freibad vergewaltigt zu haben. Den einzelnen Angeklagten ließen sich die konkreten Tathandlungen nicht zuordnen. Dazu sagte Stocker: „Wenn feststeht, dass ein Verbrechen passiert ist, darf es nicht ungestraft bleiben, nur weil unklar ist, wer welchen Teil davon begangen hat“.

Unter Strafe gestellt werden soll es, sexualisierte KI-Bilder und -Videos, die ohne Zustimmung erstellt wurden, zu verbreiten und zu veröffentlichen. Verschärfungen sind außerdem bei Herstellung, Verbreitung und Besitz von Aufnahmen sexueller Gewalt vorgesehen.

Nationaler Aktionsplan

Weitere Vorhaben sind Teil des Nationalen Aktionsplans gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, der vor allem auf Prävention setzt. Justiz-, Innen- und Frauenministerium arbeiten an einer elektronischen Überwachung besonders gefährlicher Gewalttäter, etwa mit Fußfessel oder Armband. In Risikofällen sollen Gewalttäter zur Teilnahme an Anti-Gewalt-Trainings verpflichtet werden.

Bis 2029 sollen in allen Bundesländern Gewaltambulanzen eingerichtet sein. Opfer können dort ihre Verletzungen kostenlos und gerichtsverwertbar dokumentieren lassen, und zwar auch ohne vorherige Anzeige. Darüber hinaus beteiligt sich Österreich an internationalen Kooperationen gegen Vergewaltigungsnetzwerke.

Eine Arbeitsgruppe, die bereits Ende September im Justizministerium eingerichtet wurde, soll bis Jahresende konkrete Reformvorschläge vorlegen. Den entsprechenden Arbeitsauftrag hat der Ministerrat nun beschlossen. Ebenfalls bis Jahresende werden die rechtlichen Rahmenbedingungen zum Schutz von Gesundheitseinrichtungen geprüft. Die dazugehörigen Maßnahmen sollen bis Ende März 2027 beschlossen werden.