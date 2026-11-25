Während der Hafen Koper insgesamt Fahrzeuge verliert, legen Autos aus China kräftig zu. Im Dezember greift eine neue EU-Regel.

Im Hafen Koper haben Autos chinesischer Hersteller schon im ersten Halbjahr 2026 mehr Volumen erreicht als im gesamten Jahr davor. Diese Lieferungen entwickeln sich damit gegen den Trend im restlichen Fahrzeuggeschäft. Laut Daten des slowenischen Portals Primorske novice wurden 2024 rund 12.000 Autos chinesischer Hersteller umgeschlagen. 2025 waren es bereits etwa 44.000 Fahrzeuge.

Das Gesamtvolumen ging hingegen zurück. Von Jänner bis September 2026 schlug der Hafen 646.209 Fahrzeuge um, das sind sechs Prozent weniger als im selben Zeitraum 2025. Luka Koper erklärt das Minus vor allem mit schwächeren Exporten europäischer Autohersteller in den Fernen Osten und den östlichen Mittelmeerraum, besonders in die Türkei und nach Israel. Dort drücken Zölle, die wachsende Präsenz chinesischer Hersteller und geopolitische Umstände zusätzlich auf die Nachfrage.

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Eigene Schiffsflotten

Mit den steigenden Mengen laufen auch mehr Autotransporter aus China den Hafen an. Einige große chinesische Hersteller haben in den vergangenen Jahren eigene Kapazitäten für den Seetransport aufgebaut und steuern Koper mit Schiffen ihrer spezialisierten Flotten an. Damit behalten sie die Lieferungen und die Verteilung ihrer Fahrzeuge auf die europäischen Märkte stärker selbst in der Hand. Für den Hafen ergibt sich daraus die Chance, langfristige Logistikgeschäfte aufzubauen.

Die über Koper eingeführten chinesischen Autos sind vorwiegend für Mittel- und Osteuropa bestimmt. Für diese Märkte ist der Hafen ein wichtiges Eingangstor.

EU-Importquoten

Ab 1. Dezember 2026 gelten vorläufige Importquoten der Europäischen Union für bestimmte neue Hybridfahrzeuge. Erfasst sind sowohl klassische Hybride als auch Plug-in-Hybride. Für chinesische Hybride ist im ersten Zeitraum bis 28. Februar 2027 eine Quote von 86.301 Fahrzeugen vorgesehen. Maßgeblich ist dabei der zollrechtliche Ursprung der Fahrzeuge. Nicht sämtliche Autos chinesischer Marken fallen unter die Beschränkungen.

Die bevorstehende Begrenzung könnte manche Hersteller und Importeure dazu bewogen haben, ihre Lieferungen noch vor dem Inkrafttreten zu beschleunigen.