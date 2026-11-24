Elektroautos gewinnen in Europa immer mehr Marktanteile, während Benziner und Diesel deutlich zurückfallen. Besonders BYD und Tesla verzeichnen enorme Zuwächse, wie neue Zahlen zeigen.

In der Europäischen Union wurden von Jänner bis Oktober 2026 insgesamt 2,21 Millionen reine Elektroautos neu zugelassen. Das entspricht einem Anstieg von rund 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Marktanteil kletterte von 16,4 auf 23,4 Prozent, wie der europäische Automobilherstellerverband ACEA am Dienstag, dem 24. November, bekannt gab.

Benziner und Diesel verlieren deutlich

Die Neuzulassungen von Benzinautos gingen in den ersten zehn Monaten um 20,1 Prozent zurück. Bei Diesel-Pkw betrug das Minus sogar 20,6 Prozent. Zusammen erreichten die beiden klassischen Antriebsarten nur noch einen Marktanteil von 27,7 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es noch 36,5 Prozent gewesen.

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Die beliebteste Antriebsart bei Neuwagen sind allerdings weiterhin Hybridfahrzeuge ohne externe Lademöglichkeit. Sie kommen auf einen Marktanteil von 36 Prozent. Reine Elektroautos folgen mit 23,4 Prozent auf Platz zwei. Plug-in-Hybride erreichen weitere 10,2 Prozent.

Besonders deutlich wird die Entwicklung im Oktober: Allein in diesem Monat wurden in der EU knapp 280.000 Elektroautos neu zugelassen, 61,4 Prozent mehr als im Oktober 2025. Ihr Marktanteil erreichte damit bereits 29,8 Prozent.

BYD und Tesla legen kräftig zu

Der gesamte EU-Automarkt wächst ebenfalls. Im Oktober stiegen die Neuzulassungen aller Antriebsarten um 2,6 Prozent auf 939.447 Fahrzeuge. Seit Jahresbeginn wurden knapp 9,46 Millionen Autos neu zugelassen, ein Plus von 5,4 Prozent. Beim Marktführer Volkswagen gingen die Zulassungen aller Konzernmarken einschließlich Porsche leicht um 0,3 Prozent auf rund 2,47 Millionen Fahrzeuge zurück.

Deutlich stärker wuchs der chinesische Hersteller BYD. Von Jänner bis Oktober wurden 237.137 Fahrzeuge der Marke neu zugelassen, 150,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch der US-Elektroautobauer Tesla verzeichnete einen kräftigen Zuwachs. Mit 198.349 Neuzulassungen lag das Unternehmen um 69,7 Prozent über dem Vergleichswert von 2025. Dabei ist zu berücksichtigen, dass BYD sowohl reine Elektroautos als auch Plug-in-Hybride anbietet, während Tesla ausschließlich batterieelektrische Fahrzeuge verkauft.

Der BMW-Konzern einschließlich Mini steigerte seine Zulassungen um 4,6 Prozent auf 656.009 Fahrzeuge. Mercedes-Benz kam auf 474.327 Neuzulassungen, ein Plus von 3,0 Prozent.

Auch Österreich setzt stärker auf Elektroautos

Der Trend zeigt sich ebenfalls in Österreich. Von Jänner bis Oktober wurden hierzulande 71.606 reine Elektroautos neu zugelassen. Das entspricht einem Wachstum von 39,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Im Oktober allein kamen 8.434 neue Elektroautos auf die Straßen. Ihr Anteil an sämtlichen Pkw-Neuzulassungen erreichte damit 34,9 Prozent und lag deutlich über dem EU-Durchschnitt von 29,8 Prozent. Insgesamt wurden in Österreich seit Jahresbeginn 265.282 Pkw neu zugelassen, 10,7 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2025.

Werden Benziner und Diesel zum Auslaufmodell?

Die aktuellen Zahlen zeigen einen deutlichen Trend in Richtung Elektromobilität. Ein baldiges Ende von Benzinern und Dieselautos lässt sich daraus allerdings nicht ableiten. Denn reine Elektroautos sind bei den EU-Neuzulassungen noch nicht die stärkste Antriebsart. Hybridfahrzeuge stehen weiterhin an erster Stelle. Auch bestehende Benzin- und Dieselautos verschwinden durch den Rückgang der Neuzulassungen nicht von den Straßen.

Hinzu kommt eine politische Entwicklung: Die EU diskutiert derzeit über eine Lockerung der CO₂-Vorgaben für Neuwagen ab 2035. Nach bisher geltendem Recht müssen neue Pkw ab diesem Jahr die Vorgabe einer vollständigen Reduktion der CO₂-Auspuffemissionen erfüllen. Die Europäische Kommission schlug allerdings bereits im Dezember 2025 vor, dieses Ziel auf eine 90-prozentige Reduktion abzusenken. Verbleibende Emissionen sollen unter bestimmten Voraussetzungen ausgeglichen werden können. Damit könnten auch nach 2035 bestimmte Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor neu zugelassen werden.

Anfang November 2026 sprach sich zudem der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments für eine weitere Lockerung aus. Eine endgültige gesetzliche Entscheidung steht jedoch noch aus. Für Besitzer bereits zugelassener Benzin- und Dieselautos ist außerdem wichtig: Die EU-Vorgaben für 2035 betreffen neue Fahrzeuge. Ein generelles Fahrverbot für bestehende Verbrenner ist damit nicht verbunden.

Die aktuellen ACEA-Zahlen zeigen somit, dass Elektroautos bei den Neuzulassungen immer wichtiger werden. Ob und wie schnell Benziner und Diesel tatsächlich zum Auslaufmodell werden, hängt jedoch auch von künftigen EU-Entscheidungen, den Fahrzeugpreisen und der Nachfrage der Käufer ab.