Der Black Friday ist längst nicht mehr nur für Elektronik, Kleidung und Haushaltsgeräte interessant. Auch Fluggesellschaften nutzen die Shopping-Woche, um mit vergünstigten Tickets um Kunden zu werben. Für Menschen, die regelmäßig nach Serbien, Bosnien, Kroatien, Kosovo oder in andere Länder Südosteuropas reisen, könnte sich ein genauer Preisvergleich jetzt besonders lohnen.

Eurowings hat seine Black-Friday-Aktion bereits gestartet. Bis zum 1. Dezember 2026 gibt es auf ausgewählten Strecken und Reiseterminen Preisnachlässe von bis zu 20 Prozent für Kunden mit einem kostenlosen myEurowings-Konto. Ohne Anmeldung sind bis zu 15 Prozent Rabatt möglich. Die Aktion gilt für Flüge bis einschließlich 18. März 2027. Wer im Frühjahr oder Sommer 2027 verreisen möchte, findet außerdem ausgewählte Tickets ab 49,99 Euro. Allerdings sind nicht alle Verbindungen und Termine eingeschlossen. Zu den Eurowings-Angeboten.

Ryanair lockt mit halbem Ticketpreis

Auch Ryanair hat eine Aktion für Reisende gestartet, die gemeinsam unterwegs sind. Wer mindestens zwei Personen auf demselben Flug bucht, erhält das zweite Ticket zum halben Preis. Die Buchung muss bis spätestens 27. November erfolgen. Die vergünstigten Flüge müssen zwischen 27. November 2026 und 28. Februar 2027 stattfinden. Ausgenommen ist die Weihnachtszeit vom 21. Dezember bis 6. Jänner. Das Angebot gilt ausschließlich für ausgewählte Strecken und Termine sowie den Basic-Tarif. Zu den Ryanair-Angeboten.

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Gerade für Paare oder Familien, die gemeinsam Verwandte besuchen möchten, könnte sich die Aktion auszahlen. Allerdings sollte vor der Buchung geprüft werden, ob die gewünschte Verbindung tatsächlich am Angebot teilnimmt. Auch Zusatzkosten für Gepäck oder andere Leistungen können den Endpreis erhöhen.

Air Serbia bietet Tickets ab 17 Euro

Eine weitere Möglichkeit bietet Air Serbia. Die Fluggesellschaft wirbt mit Ticketpreisen ab 17 Euro und nennt einen Reisezeitraum vom 1. November 2026 bis zum 7. September 2027. Unter den angebotenen Verbindungen finden sich zahlreiche Ziele in Europa und darüber hinaus. Auch Wien ist Teil des Streckennetzes. Die besonders günstigen Preise beziehen sich allerdings auf Abflüge aus Serbien, etwa aus Belgrad oder Niš. Für Reisende aus Österreich ist daher entscheidend, ob auch die gewünschte Gegenrichtung zu einem günstigen Preis verfügbar ist. Zu den Air-Serbia-Angeboten.

Vor der Buchung genau vergleichen

Wer ein echtes Schnäppchen machen möchte, sollte nicht nur auf den beworbenen Rabatt achten. Entscheidend ist der tatsächliche Gesamtpreis inklusive Gepäck, Sitzplatzreservierung und möglicher Zusatzgebühren. Außerdem lohnt es sich, mehrere Reisetage miteinander zu vergleichen. Gerade rund um Weihnachten und die Sommerferien können die Preise stark variieren.

Die Black-Friday-Aktionen bieten damit eine Gelegenheit, geplante Besuche bei Familie und Freunden frühzeitig zu buchen. Wer flexibel bei den Reisedaten ist und die Bedingungen genau prüft, kann möglicherweise deutlich günstiger an sein Ziel kommen.