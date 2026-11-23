Wien mischt bei den besten Öffi-Städten der Welt vorn mit, die Jahreskarte kostet aber mehr als früher. An der Spitze liegt eine Stadt in Asien.

Im Öffi-Ranking des Magazins „Time Out“ landet Wien auf dem siebenten Rang, 90,3 Prozent der Bewertungen fielen positiv aus. Befragt wurden mehr als 24.000 Menschen, und zwar dazu, wie gut der öffentliche Nahverkehr in ihrer Stadt funktioniert. Bei den Wiener Linien hat sich die Jahreskarte im Jänner 2026 verteuert. Jahrelang hatte sie 365 Euro gekostet, nun sind es 467 Euro. Im Jahr 2027 wird der Preis auf 483 Euro angehoben.

Die Spitzenplätze

Die Spitze der Rangliste gehört Taipeh, wo rund 95 Prozent der Bewertungen positiv ausfielen. Als Begründung verweist „Time Out“ auf saubere Stationen, geordnete Warteschlangen und pünktliche Züge. Im Jahr 2025 wurden in der Stadt mehr als 767 Millionen Fahrten verzeichnet. Mit der EasyCard lassen sich neben der U-Bahn auch Busse und Leihräder benützen.

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Auf Rang zwei liegt Singapur mit 93,5 Prozent. Das U-Bahn-System des Stadtstaates nutzen täglich rund 3,5 Millionen Fahrgäste. Die Circle Line gilt seit Juli 2026 als vollständig, nachdem drei weitere Stationen hinzugekommen sind.

Hongkong sichert sich mit 92,8 Prozent den dritten Platz. Mit ein und derselben Karte können dort U-Bahn, historische Doppeldecker-Straßenbahnen und die Star Ferry benützt werden. Vor Wien rangieren außerdem Edinburgh mit 92,4 Prozent, Seoul mit 91,1 Prozent und Zürich mit 90,7 Prozent.

Umfrage-Methodik

Die Teilnehmer bewerteten den Nahverkehr auf einer Skala von 1 bis 5. In die Rangliste flossen ausschließlich die Urteile „gut“ und „hervorragend“ ein. Zudem wurden nur die bestbewerteten Städte aus einem Land berücksichtigt. Nach Angaben von „WEB.de“ beteiligten sich auch Leser des Magazins an der Umfrage. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ.

Das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ weist darauf hin, dass die Befragung die Zufriedenheit abbildet und nicht die objektive Qualität. Pünktlichkeit, Netzabdeckung und Preise fließen demnach nicht als eigene Kriterien ein.