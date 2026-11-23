Drei Ingenieure aus dem ehemaligen Jugoslawien gründen in Kanada ein Unternehmen. Nur drei Jahre später übernimmt der US-Chipriese AMD ihre Firma in einem Milliardendeal.

Der US-Chiphersteller AMD hat das kanadische KI-Unternehmen Taalas übernommen. Der vereinbarte Transaktionswert liegt bei rund 2,9 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten sind allerdings bis zu 1,4 Milliarden Dollar an bedingten Gegenleistungen, die nur unter bestimmten Voraussetzungen fällig werden.

Den Abschluss der Übernahme bestätigte AMD am 17. November 2026 offiziell. Die Höhe der Transaktion geht aus dem Quartalsbericht des Konzerns vom 4. November hervor. Welche Bedingungen für die zusätzlichen Zahlungen erfüllt werden müssen, wurde nicht veröffentlicht.

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Drei Gründer aus dem Balkan

Gegründet wurde Taalas 2023 von Ljubiša Bajić, Lejla Bajić und Drago Ignjatović. Die drei Ingenieure stammen aus Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Serbien. Heute leben und arbeiten sie in Toronto, wo auch das Unternehmen seinen Sitz hat. Das Team umfasst laut dem serbischen Nachrichtenportal Nova.rs rund 30 Beschäftigte, von denen ebenfalls mehrere aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen.

Für Ljubiša Bajić ist es bereits das zweite Unternehmen mit einer Milliardenbewertung. Zuvor war er Mitgründer des KI-Chipentwicklers Tenstorrent. Dieser wurde nach einer Finanzierungsrunde im Oktober 2026 mit 6,2 Milliarden Dollar bewertet.

Auch seine beiden Mitgründer verfügen über langjährige Erfahrung in der Halbleiterbranche. Lejla Bajić, die mit Ljubiša verheiratet ist, war zuvor als Führungskraft bei AMD tätig. Drago Ignjatović arbeitete ebenfalls für den US-Chiphersteller.

KI-Chips mit besonderer Technologie

Die Entwicklung und der Betrieb künstlicher Intelligenz benötigen enorme Rechenleistung. Damit Anwendungen wie ChatGPT Antworten liefern können, arbeiten in großen Rechenzentren leistungsstarke Prozessoren. Taalas verfolgt einen ungewöhnlichen Ansatz: Das Unternehmen entwickelt Chips, die auf einzelne KI-Modelle zugeschnitten sind. Dabei werden wesentliche Teile des jeweiligen Modells direkt in der Hardware verankert, anstatt sie ständig aus externen Speicherbausteinen abzurufen.

Das kann die Verarbeitung erheblich beschleunigen und den Energiebedarf senken. Beim ersten Chip HC1 gibt Taalas eine Leistung von rund 17.000 Textbausteinen pro Sekunde und Nutzer an. Der Chip ist allerdings speziell auf das KI-Modell Llama 3.1 8B ausgelegt und nicht für beliebige Modelle einsetzbar. AMD will die Technologie in seine künftigen KI-Systeme integrieren und sie unter anderem mit seinen Instinct-Grafikprozessoren kombinieren. Ziel sind leistungsfähigere und effizientere Lösungen für die Verarbeitung künstlicher Intelligenz.

Investor aus Belgrad beteiligt

Vor der Übernahme sammelte Taalas bei Investoren rund 220 Millionen Dollar ein. Allein im Februar 2026 kamen bei einer Finanzierungsrunde 169 Millionen Dollar zusammen. Unter den Geldgebern befand sich auch Fifth Quarter Ventures (5QV) aus Belgrad. Der Fonds war nach Angaben des Fachportals The Recursive der einzige europäische Investor des Unternehmens.

Fondsmanager Tihomir Bajić hatte Ljubiša Bajić bereits 2020 kennengelernt, als dieser noch Tenstorrent leitete. Damals regte er die Eröffnung eines Entwicklungsbüros in Belgrad an. Als Ljubiša später Taalas gründete, beteiligte sich auch der serbische Fonds an dem neuen Unternehmen.

Das Investment galt zunächst als ungewöhnlich. Doch die Entscheidung zahlte sich aus. Gegenüber Nova.rs betonte Tihomir Bajić, dass serbische Ingenieure längst an Technologien arbeiten, die weltweit gefragt sind. „Das Talent ist bereits hier, in Serbien“, erklärte er.

Serbien als Standort für Chipentwicklung

Die Milliardenübernahme zeigt auch die wachsende Bedeutung der serbischen Technologieszene. Neben Tenstorrent betreibt AMD selbst Entwicklungszentren in Belgrad und Niš, die der Konzern 2024 eröffnete. Laut Nova.rs sind auch Unternehmen wie NextSilicon und d-Matrix mit Entwicklungsaktivitäten in der serbischen Hauptstadt vertreten. Aus diesem Umfeld entstehen weitere junge Technologiefirmen.

Für die Gründer von Taalas endet damit eine außergewöhnliche Unternehmensgeschichte: Innerhalb von nur drei Jahren entwickelte sich ihr Start-up zu einem Übernahmeziel im Milliardenwert. Für AMD soll die Technologie künftig eine wichtige Rolle im Geschäft mit künstlicher Intelligenz spielen.