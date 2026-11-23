Ein Kinderwagen rollt auf die Bahngleise zu, darin ein fünf Monate altes Baby. Am Münchner Hauptbahnhof greift ein 24-jähriger Syrer ein und verhindert Schlimmeres.

Ein erst fünf Monate alter Säugling ist am Sonntagmorgen (22. November) samt Kinderwagen am Münchner Hauptbahnhof ins Gleis gestürzt. Gegen 3.45 Uhr wurde ein Bahnmitarbeiter auf ein Elternpaar aufmerksam, das sich offenbar stark alkoholisiert mit seinem Kind am Bahnsteig von Gleis 25 aufhielt.

Betrunkene Eltern

Die 18-jährige Mutter und ihr 23-jähriger Lebensgefährte besitzen die polnische Staatsangehörigkeit. Nach Angaben der Bundespolizei torkelten die beiden über den Bahnsteig und stießen dabei gegen den Kinderwagen. Dieser setzte sich daraufhin in Bewegung, rollte in Richtung Gleis und stürzte schließlich hinunter. Ein später durchgeführter Alkoholtest ergab bei der Mutter 1,56 Promille. Ihr Lebensgefährte verweigerte einen entsprechenden Test.

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Syrer rettet Säugling

Ein 24-jähriger syrischer Staatsbürger beobachtete den Vorfall und reagierte sofort. Er begab sich in den gefährlichen Gleisbereich, rettete den Säugling und barg auch den Kinderwagen. Anschließend kümmerte er sich um das Kind, bis die alarmierten Bundespolizisten eintrafen.

Der Säugling erlitt bei dem Sturz eine Prellmarke am Kopf und eine Unterkühlung. Nach Angaben der Polizei bestand keine Lebensgefahr. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte das Baby zunächst vor Ort und brachte es anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Vater leistet Widerstand

Während des Polizeieinsatzes reagierte der 23-jährige Lebensgefährte der Mutter zunehmend aggressiv. Die Beamten mussten ihn daraufhin fesseln. Auf der Dienststelle leistete er bei weiteren polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Verletzt wurde dabei niemand.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften beide Erwachsenen die Dienststelle wieder verlassen. Für den Säugling hatte der Vorfall jedoch unmittelbare Folgen: Das Jugendamt entschied, das Kind in Obhut zu nehmen.

Ermittlungen gegen beide

Gegen die 18-jährige Mutter ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts der Verletzung der Aufsichts- und Erziehungspflicht sowie fahrlässiger Körperverletzung. Auch gegen ihren 23-jährigen Lebensgefährten wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Hinzu kommt der Vorwurf des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der 24-jährige Helfer verhinderte durch sein schnelles Eingreifen, dass das Baby noch länger im gefährlichen Gleisbereich blieb.