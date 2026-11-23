Vucic sitzt mit am Tisch, doch die Spitzenjobs dürften an andere gehen. Vor der nächsten Parlamentssitzung wird verhandelt.

Aleksandar Vucic hat heute Vormittag im Fernsehsender Pink angekündigt, dass er gemeinsam mit Jovanov an den heutigen Konsultationen teilnehmen werde. Seiner Gruppe stünden laut dem Oppositionsführer im Parlament Sitze in den Ausschüssen zu, leitende Positionen werde sie aber voraussichtlich nicht erhalten. Die Verteilung soll sich nach Vucics Worten an der Stärke seiner Gruppe orientieren. Dass es Konsultationen geben wird, bestätigte auch Cupic gegenüber FoNet (serbische Nachrichtenagentur).

Fortsetzung der Sitzung

Das serbische Parlament setzt seine konstituierende Sitzung morgen um 10 Uhr fort. Erwartet wird, dass dabei die Mitglieder der Arbeitsgremien sowie der ständigen parlamentarischen Delegationen in internationalen Institutionen gewählt werden. Bereits vergangene Woche hat das neu zusammengesetzte Parlament den Präsidenten, sechs Vizepräsidenten und den Generalsekretär bestimmt. Alle sechs Vizepräsidenten gehören der Studentenliste an, die 140 Mandate hält.

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Keine Vizepräsidenten

Die Abgeordnetengruppe „Aleksandar Vucic-Srbija pobeđuje“ stellt keinen Vizepräsidenten, ebenso wenig die Parteien der nationalen Minderheiten.