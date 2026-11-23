Ein General rechnet, ein Ex-Minister blockt. Beim Grenzverlauf auf Prevlaka zwischen Montenegro und Kroatien prallen zwei Sichtweisen aufeinander.

Der pensionierte General Blagoje Grahovac hat ein Rechenmodell für den Grenzverlauf zwischen Montenegro und Kroatien auf Prevlaka vorgelegt. Als Grundlage soll der frühere Anteil Montenegros am jugoslawischen Budget dienen. Der ehemalige kroatische Außenminister Mate Granic lehnt Verhandlungen über die Landgrenze hingegen ab.

Grahovac erläuterte seinen Vorschlag gegenüber Radio Crne Gore (RCG). Im früheren Jugoslawien habe es seiner Darstellung nach sieben gleichberechtigte Kataster gegeben, nämlich eines pro Republik und ein weiteres der Jugoslawischen Volksarmee (JNA), das den republikanischen gleichgestellt gewesen sei.

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Grahovacs Rechenmodell

Montenegros Anteil am Budget der SFRJ habe 2,6 Prozent betragen, sagte Grahovac. Auf dieser Basis sollten kroatische Fachleute entlang der gesamten Prevlaka, ausgehend vom Kap Oštro, ermitteln, wo dieser Anteil liege. An dieser Stelle solle der Abgrenzungspunkt zwischen den beiden Staaten festgelegt werden. Von diesem Punkt aus soll die Grenze nach seiner Vorstellung in südwestlicher Richtung auf Kurs 225 verlaufen. Damit wäre auch der Meeresboden abgegrenzt.

Werden dort natürliche Ressourcen gefunden, sollen beide Staaten gemeinsam gegenüber einem Konzessionär auftreten, der den Meeresboden erkunden und ausbeuten würde. „Das wäre eine gerechte und faire Lösung“, sagte Grahovac.

Granics Ablehnung

Mate Granic, der auch Sonderberater des kroatischen Ministerpräsidenten ist, berief sich gegenüber HRT auf Punkt 3 der Entscheidung der Badinter-Kommission (Schiedskommission) vom 7. Dezember 1991. Demnach seien die Republikgrenzen zugleich Staatsgrenzen jener Republiken, die unter Erfüllung der Bedingungen selbständige Staaten werden wollten. Die Landgrenze sei damit aus seiner Sicht bereits festgelegt, über sie werde es keinerlei Verhandlungen geben. Die Abgrenzung auf See könne hingegen durch bilaterale Gespräche oder ein internationales Schiedsverfahren geklärt werden, erklärte Granic.

Er verwies außerdem auf acht Fragen, die Montenegro laut wiederholten Aussagen von Ministerpräsident Andrej Plenkovic klären müsse, bevor Kroatien einem EU-Beitritt des Landes zustimme. Die Grenzfrage zähle dabei zu den wichtigsten Punkten.

Die acht Punkte waren Entschädigungen für ehemalige Häftlinge des Lagers Morinj, eine Gedenktafel am Lagerstandort, die Umbenennung des Kotorer Schwimmbads, die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechen, die Klärung von Eigentumsfragen kroatischer Familien in Montenegro, Informationen zum Schicksal von 14 vermissten Personen, die Grenzziehung bei Prevlaka und die Eigentumsfrage des Schulschiffs Jadran.