Ein Umzug in Innsbruck, eine fehlende Meldung und Monate voller Zahlungen. Bei einer 20-Jährigen steht nun ein hoher Betrag im Raum.

Gegen eine 20-jährige Österreicherin besteht in Innsbruck der Verdacht, über mehrere Monate hinweg Mindestsicherung bezogen zu haben, die ihr nicht zustand. Zwischen Jänner und September 2026 flossen an die junge Frau Leistungen, die sich auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag summierten.

Fehlende Meldung

Die Frau war umgezogen, hatte die Adressänderung aber nicht so gemeldet, wie es die Vorschriften verlangen. Mit dem Umzug soll ihr Anspruch auf die Leistungen erloschen sein.

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Die Mietunterstützung ist an eine bestimmte Wohnung geknüpft.

Außerdem fließt in die Berechnung der Mindestsicherung das Einkommen aller Personen ein, die im selben Haushalt leben.