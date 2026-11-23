Eine Siedlung am Bosporus wird abgeriegelt, die Anwohner bleiben drinnen. Im Wald dahinter streift etwas umher, das dort nicht hingehört.

Überwachungskameras haben am Sonntag gegen 18 Uhr in Uskumruköy in Istanbul ein Tier aufgenommen, bei dem es sich mutmaßlich um einen Löwen handelt. Einsatzkräfte suchen nach ihm, es soll lebend gefangen werden. Die Aktion zog sich durch die ganze Nacht, auch Tierärzte sind vor Ort.

Wie das Büro des Gouverneurs von Istanbul mitteilte, ging wenig später bei der Notrufnummer 112 der Anruf eines Anwohners ein, der ebenfalls eine Sichtung meldete. Nachdem die Teams die Aufnahmen geprüft hatten, gingen sie davon aus, dass es sich um eine Löwin handelt. Das Gebiet, in dem sich das Tier aufhalte, sei eingegrenzt worden, hieß es aus dem Gouverneursbüro. Man gehe mit der nötigen Vorsicht vor, damit es lebend eingefangen werden könne.

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Suche im Wald

Beim ersten Einsatz blieb die Suche laut der türkischen Generaldirektion für Naturschutz und Nationalparks erfolglos. Beteiligt waren Mitarbeiter der Nationalparks sowie Angehörige der Gendarmeriestation Zekeriyaköy. Mithilfe von Wärmebildkameras konnte das Tier danach in einem bewaldeten Gebiet geortet werden.

Türkischen Medienberichten zufolge halten Tierärzte Betäubungsgewehre bereit. Der Plan sieht vor, die Löwin aus dem Wald auf eine offene, sichere Fläche zu treiben und dort zu betäuben. Wie die Zeitung Hürriyet schreibt, hat die Gendarmerie Uskumruköy und die Umgebung für Fußgänger und Fahrzeuge gesperrt.

Authorities in Istanbul launched an operation on November 22 to locate a suspected lioness reported in a wooded area in the Sariyer district’s Uskumrukoy neighbourhood. Security camera footage reviewed by the Directorate of Nature Conservation and National Parks showed an animal believed to be a lioness, prompting teams with thermal cameras and expert veterinarians to join the search. The animal’s location was identified and efforts to capture it are ongoing, with gendarmerie units maintaining security measures — TRT World (@trtworld) November 23, 2026

Oktay Aksu, der Bezirksvorsteher von Sariyer, appellierte an die Bevölkerung, in den Häusern zu bleiben. „Wir bitten die Bürger, ihre Häuser nicht zu verlassen, damit sie nicht zu Schaden kommen und die Arbeiten nicht behindern“, sagte er laut Türkiye Today.

Verdacht Gefangenschaft

Gegenüber CNN Türk erklärte Aksu, der Fundort liege nahe einer Wohnsiedlung. Das Tier sei an Hühnern vorbeigelaufen, ohne sie anzugreifen. Deshalb vermute er, dass es in Gefangenschaft aufgewachsen sei. Im Gespräch mit NTV relativierte er: Das Tier ähnle zwar einer Löwin, könne aber auch ein anderes sein.

Türkische Medien berichten über den Verdacht, das Tier sei aus einem Haus in der Siedlung ausgebrochen. Dort soll es nach einer illegalen Einfuhr in die Türkei gehalten worden sein. Offiziell bestätigt ist dieser Verdacht nicht.

Sariyer liegt am nördlichen Ende des Bosporus, auf der europäischen Seite Istanbuls. Neben Wohnsiedlungen gibt es dort große Waldflächen. In der Türkei leben heute keine Löwen in freier Wildbahn.