Ein Mann soll in Innsbruck Kinder auf dem Schulweg bespuckt und eine Frau attackiert haben. Die Reaktion der Behörden sorgt bei einer Mutter für Unverständnis.

Vor der „Teestube“ im Innsbrucker Stadtteil Saggen soll eine Gruppe auf dem Schulweg angegriffen worden sein. Das schildert eine dreifache Mutter gegenüber der „Tiroler Krone“. Sie sei gemeinsam mit ihrer Nachbarin und den Kindern zur Schule unterwegs gewesen, als ein Mann auf die Gruppe losgegangen sein soll.

Mann soll Gruppe über die Straße gefolgt sein

Wie die Frau namens Lisa erzählt, fing der Mann damit an, die Kinder anzuspucken. Die Gruppe wechselte deshalb die Straßenseite. Doch der als obdachlos beschriebene Mann soll ihnen gefolgt sein und anschließend die Nachbarin angegriffen haben. „Er schlug sie mit einem Sack, trat ihren E-Scooter um und bespuckte sie“, berichtet Lisa über die Attacke auf ihre Nachbarin.

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Polizei verhängt Geldstrafe

Nach dem Vorfall verständigte Lisa über den Notruf die Polizei. Laut der „Tiroler Krone“ sprachen die Beamten gegen den Mann einen Platzverweis aus und verhängten eine Geldstrafe. Die Konsequenzen des Vorfalls enttäuschen die Mutter dennoch. Sie beklagt, dass niemanden interessiert habe, wie sehr die Kinder durch das Erlebnis mitgenommen worden seien. Mittlerweile habe sie Angst, ihre Kinder allein zur Schule gehen zu lassen.

Weitere Mütter berichten von Problemen

Bereits zuvor hatten sich zwei weitere Mütter wegen der Situation rund um die Sozialeinrichtungen „Teestube“ und „Nikado“ an die „Tiroler Krone“ gewandt. Auch die Stadt beschäftigt sich mittlerweile mit den Beschwerden. Die Teestube in der Kapuzinergasse bietet obdachlosen und sozial benachteiligten Menschen unter anderem Frühstück, Dusch- und Waschmöglichkeiten sowie Gepäckaufbewahrung und Beratung. Das nahe gelegene „Nikado“ der Tiroler Sozialen Dienste dient ebenfalls als Anlaufstelle für bedürftige Menschen und bietet einen geschützten Aufenthaltsort.

Stadt Innsbruck sucht nach Lösungen

Innsbrucks Vizebürgermeister Georg Willi hielt fest, dass der Großteil der Menschen, die diese Einrichtungen aufsuchen, keine Probleme bereite. Bei Konflikten könnten die Mitarbeiter vermitteln. Komme es zu strafbaren Handlungen, müsse die Polizei eingeschaltet werden.

Eine Schließung oder Verlegung der Einrichtungen lehnt Willi ab, da dadurch die Probleme lediglich an andere Orte verlagert würden. Für eine bessere Verteilung der Angebote werde nach zusätzlichen Standorten gesucht. Auch KPÖ-Gemeinderätin Pia Tomedi sieht Handlungsbedarf. Sie fordert, die bestehenden Sozialangebote auszubauen und besser über die Stadt zu verteilen.

Über mögliche Verbesserungen sprechen derzeit Vertreter der Stadt, der Polizei und der Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG) miteinander. Welche konkreten Maßnahmen daraus entstehen, ist bislang nicht bekannt.