Bargeld an der Supermarktkassa, mehr Schutz vor Betrügern und klarere Gebühren beim Bankomaten. Die EU bereitet neue Regeln für den Zahlungsverkehr vor, doch bis sie gelten, dauert es noch.

Für Verbraucher in Österreich und der gesamten EU stehen wichtige Änderungen beim Bezahlen und Geldabheben bevor. Die geplante EU-Zahlungsdienstereform soll den Zugang zu Bargeld erleichtern, versteckte Gebühren transparenter machen und den Schutz vor Betrug verbessern. Das Europäische Parlament muss dem Gesetzespaket allerdings noch abschließend zustimmen.

Der Rat der EU hat seine Position zur neuen Zahlungsdiensteverordnung (PSR) und zur dritten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD3) am 29. Oktober 2026 formell angenommen. Die abschließende Abstimmung im Europäischen Parlament wird für Dezember erwartet. Danach sollen die neuen Vorschriften mit einer Übergangsfrist von überwiegend 21 Monaten umgesetzt werden. Für Verbraucher dürften die meisten Änderungen deshalb frühestens gegen Ende 2028 wirksam werden.

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Bargeld ohne Einkauf abheben

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft die Bargeldversorgung. Supermärkte, Bäckereien und andere Geschäfte sollen ihren Kunden künftig bis zu 150 Euro Bargeld auszahlen dürfen, ohne dass dafür etwas gekauft werden muss. Bisher war das Abheben an der Kassa üblicherweise an einen Einkauf gebunden.

Die neue Möglichkeit soll insbesondere in ländlichen Regionen helfen, in denen Bankfilialen und Bankomaten fehlen. Die Auszahlung bleibt für Geschäfte freiwillig und hängt auch davon ab, wie viel Bargeld vorhanden ist. Mitgliedstaaten können die Obergrenze auf mindestens 100 Euro herabsetzen. Ein allgemeiner Anspruch auf Bargeldauszahlung in jedem Geschäft entsteht dadurch nicht.

Die Abhebung soll mit einer entsprechenden Karte und sicherer Authentifizierung erfolgen. Falls Gebühren anfallen, müssen diese vor der Auszahlung erkennbar sein.

Auch bei Bankomaten will die EU für mehr Transparenz sorgen. Betreiber müssen künftig Entgelte und mögliche Wechselkursaufschläge klar anzeigen, bevor Kunden ihre Abhebung bestätigen. Die neuen Vorgaben betreffen auch unabhängige Bankomatenbetreiber. Parallel dazu arbeitet die EU an einer eigenen Verordnung, die die Akzeptanz von Bargeld als Zahlungsmittel absichern soll. Dass Bargeld weiterhin eine große Rolle spielt, zeigen Zahlen der Österreichischen Nationalbank: Laut Zahlungsmittelstudie 2025 wurden 55 Prozent aller Zahlungen im stationären Handel bar abgewickelt.

Mehr Schutz bei Überweisungen

Auch bei Überweisungen soll der Schutz vor Betrug weiter ausgebaut werden. Bereits seit 9. Oktober 2025 müssen Banken in Österreich bei Euro-SEPA-Überweisungen überprüfen, ob der eingegebene Empfängername zur IBAN passt. Bei Abweichungen werden Kunden vor der Freigabe gewarnt.

Die neue Reform soll bestehende Sicherheitsvorgaben ergänzen und den Schutz europaweit vereinheitlichen. Zahlungsdienstleister sollen verdächtige Transaktionen besser erkennen, ihren Kunden zusätzliche Sicherheitsfunktionen anbieten und Informationen über mögliche Betrugsfälle untereinander austauschen.

Banken sollen bei Betrug häufiger haften

Eine besonders wichtige Änderung betrifft das sogenannte Spoofing. Dabei geben sich Betrüger telefonisch oder über gefälschte Nachrichten als Mitarbeiter einer Bank aus. Sie können beispielsweise die angezeigte Telefonnummer manipulieren und ihre Opfer dazu bringen, selbst eine Überweisung freizugeben.

Nach der geplanten Verordnung sollen Verbraucher bei bestimmten Fällen dieser Bank-Imitation Anspruch auf Rückerstattung des gesamten überwiesenen Betrags haben. Voraussetzung ist unter anderem, dass die Betrüger Kommunikationswege verwenden, die der tatsächlichen Bank zugeordnet werden, und das Opfer den Vorfall unverzüglich nach Bekanntwerden seiner Bank meldet und bei der Polizei anzeigt. Eine automatische Erstattung für jeden Betrugsfall bedeutet das jedoch nicht. Bei nachgewiesenem eigenem Betrug oder grober Fahrlässigkeit des Verbrauchers kann eine Rückzahlung verweigert werden. Der Zahlungsdienstleister muss entsprechende Gründe nachweisen.

Bankgebühren besser vergleichen

Neben dem Schutz vor Betrug will die EU auch die Transparenz bei Zahlungskosten verbessern. Verbraucher sollen insbesondere bei Bargeldabhebungen und Währungsumrechnungen leichter erkennen können, welche Gebühren tatsächlich anfallen. Unabhängig von der Reform lohnt sich ein Vergleich der laufenden Kontokosten. Klassische Filialkonten können durch Kontoführungs-, Karten- und Schaltergebühren deutlich teurer sein als reine Online-Konten. Entscheidend ist allerdings nicht nur die monatliche Grundgebühr, sondern auch, welche Leistungen im jeweiligen Paket enthalten sind.

Bis zum Inkrafttreten der neuen Regeln bleiben die bestehenden Vorschriften maßgeblich. Wer heute schon Überweisungen tätigt, profitiert bereits vom verpflichtenden IBAN-Namensabgleich. Zusätzliche Möglichkeiten beim Bargeldabheben und ein erweiterter Schutz bei bestimmten Betrugsfällen sollen erst mit der neuen EU-Reform folgen.