Auf sieben Inseln vor Zadar wird die Entleerung von Klärgruben zum kostspieligen Problem. Bewohner und Ferienhausbesitzer müssen sich häufig selbst um die Entsorgung kümmern, während die Stadt nun Lösungen für 2027 ankündigt.

Auf den kroatischen Adria-Inseln Iž, Rava, Molat, Silba, Premuda, Olib und Ist fehlt weiterhin ein geregelter kommunaler Dienst zur Entleerung von Klärgruben. Betroffene Haushalte sind deshalb auf private Entsorgungsunternehmen angewiesen. Das verursacht zusätzliche Kosten und wirft zunehmend Fragen zum Umweltschutz auf.

Probleme mit der Abwasserentsorgung

Bei einer Sitzung des Zadarer Stadtrats warnte Denis Barić, Stadtrat und Vorsitzender des kroatischen Inselparlaments, vor den Zuständen. Das kommunale Unternehmen Odvodnja Zadar biete auf den betroffenen Inseln keine reguläre Entleerung der Klärgruben an. Die Bewohner müssten deshalb selbst Lösungen finden.

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Das führt laut Barić teilweise zu unsachgemäßer und illegaler Abwasserentsorgung. Auch behördliche Kontrollen hätten zuletzt mehrere problematische Fälle aufgezeigt. Die Situation sei besonders für entlegene Inselgemeinden schwierig, in denen es keine öffentliche Kanalisation gibt.

Das Problem betrifft nicht nur die Einheimischen. Auch Besitzer von Ferienhäusern müssen sicherstellen, dass ihre Abwässer ordnungsgemäß entsorgt werden.

Hohe Kosten für Inselbewohner

Wie Tomislav Matek, Direktor des Versorgungsunternehmens Vodovod Zadar, gegenüber dem Portal eZadar erklärte, beträgt der reguläre Tarif für das Entleeren und Abtransportieren von Klärgruben 10,07 Euro pro Kubikmeter. Der Preis wurde auf Grundlage der geltenden Vorschriften neu berechnet. Auf den abgelegenen Inseln kann die Entsorgung allerdings erheblich teurer werden. Saugfahrzeuge müssen teilweise aufwendig über das Meer transportiert werden. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten, die sich auf die Rechnung der betroffenen Haushalte auswirken.

Der reguläre Tarif lässt sich deshalb nicht ohne Weiteres mit den tatsächlichen Kosten einer Entleerung auf den Außeninseln gleichsetzen. Um die Verfügbarkeit zu verbessern, möchte Vodovod künftig verstärkt private Konzessionäre einbinden. Ein Teil der Arbeiten soll weiterhin mit eigenen Fahrzeugen erledigt werden.

Stadt Zadar sucht nach Lösungen

Bürgermeister Šime Erlić bestätigte die Schwierigkeiten und verwies darauf, dass ähnliche Probleme auch in manchen Festlandgemeinden ohne Kanalanschluss auftreten. Die gesetzliche Verantwortung für die ordnungsgemäße Abwasserentsorgung liegt beim zuständigen Wasserversorger. Die Gespanschaft Zadar hat deshalb bereits Gespräche mit den betroffenen Gemeinden angestoßen.

Als kurzfristige Lösung prüft die Stadt, ob bestehende Kläranlagen zusätzliche Abwässer aufnehmen können. Besonders die Anlage in Ždrelac auf der Insel Pašman kommt dafür infrage. Dort könnten autorisierte Entsorgungsunternehmen künftig den Inhalt von Klärgruben abliefern, ohne dafür längere Strecken bis zum Festland zurücklegen zu müssen. Ob das möglich ist, hängt allerdings von den verfügbaren Kapazitäten der Anlage ab.

Förderungen für Hauskläranlagen

Langfristig setzt Zadar auf dezentrale Lösungen. Der Bau eines flächendeckenden Kanalnetzes ist auf den entlegenen und felsigen Inseln technisch schwierig und mit hohen Kosten verbunden. Deshalb sollen moderne biologische Kleinkläranlagen Abwasser direkt bei den Haushalten reinigen. Bürgermeister Erlić kündigte an, entsprechende Investitionen im Jahr 2027 gemeinsam mit dem kroatischen Ministerium für Regionalentwicklung unterstützen zu wollen.

Eine gesetzliche Grundlage dafür gibt es bereits. Das neue kroatische Inselgesetz ermöglicht seit Februar 2026 staatliche Förderungen für private Haushalte, die biologische Kläranlagen errichten oder installieren möchten. Voraussetzung ist unter anderem, dass am jeweiligen Standort keine öffentliche Kanalisation besteht und deren Bau auch für die kommenden vier Jahre nicht vorgesehen ist. Die Förderung erfolgt nach den Bedingungen des zuständigen Ministeriums und im Rahmen der verfügbaren Mittel.

Ob und in welcher Höhe Haushalte auf den sieben Inseln 2027 finanzielle Unterstützung erhalten, steht noch nicht fest.

Mit den geplanten Maßnahmen sollen die Entsorgungskosten langfristig gesenkt und die Umweltbelastungen durch unsachgemäß entsorgtes Abwasser verringert werden. Bis dahin bleibt die Entleerung der Klärgruben für zahlreiche Inselbewohner und Ferienhausbesitzer eine aufwendige Angelegenheit.