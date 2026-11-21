Das Meer holt sich Stück für Stück zurück, was Touristen jeden Sommer bestaunen. Auf Brač bröckelt ein beliebtes Postkartenmotiv.

Am Zlatni Rat, der auch unter dem Namen Goldenes Horn bekannt ist, schwindet auf der kroatischen Insel Brač an mehreren Stellen der helle Kies. Zugleich nähert sich das Meer dem seit Jahrhunderten bestehenden Kiefernwald, am Westufer sind bereits Bäume umgestürzt. Inselbewohner schlagen auf der Online-Plattform „Otok Brač bez cenzure“ Alarm: Für das Schutzgebiet sei es „fünf vor zwölf“.

Menschliche Eingriffe

Laut einem Bericht von kristijan-antic.blog mahnen Experten und Einwohner, die natürlichen Schwankungen der Gezeiten nicht mit einem dauerhaften Kiesverlust gleichzusetzen. Als Ursache für die schnellere Abtragung nennen sie vor allem drei Eingriffe des Menschen. Anker zerstörten Seegraswiesen, Schiffe lösten Sog und Wellenschlag aus, und Bauprojekte an der Küste veränderten die Meeresströmungen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Vor allem im Sommer steigt die Belastung durch Boote und Yachten. In Kroatien ist es gesetzlich untersagt, näher als 150 Meter an Naturstränden zu ankern. Am Zlatni Rat wird diese Regel allerdings regelmäßig ignoriert.

Forderungen und Studie

Die Bewohner der Insel fordern ein umgehendes, striktes Ankerverbot, ökologische Bojenfelder zum Schutz des Seegrases, die Absicherung des Waldrandes und eine nachhaltige Bewirtschaftung des Naturdenkmals. Aus ihrer Sicht darf der kurzfristige Gewinn aus dem Tourismus nicht länger schwerer wiegen als der Naturschutz. Der Umweltverband Sunce und die Gemeinde Bol haben bereits Kampagnen ins Leben gerufen, die auf das Problem hinweisen sollen.

Im März 2026 wurde eine umfassende Studie präsentiert. Sie kostet mehr als 375.000 Euro und nimmt ein Jahr lang den Strand, die Posidonia-Felder sowie die Gefahren unter Wasser systematisch unter die Lupe. Damit soll die lokale Sedimentdynamik erfasst werden, um künftige Schutzmaßnahmen zu ermöglichen. Seit 1965 steht das Gebiet unter Naturschutz, außerdem zählt es zum Natura-2000-Netzwerk.