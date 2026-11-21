Kevin McCallister soll zurückkehren, diesmal als Erwachsener. Den ersten Schritt machte laut Bericht der Star selbst, im Sommer, beim Studiochef.

Bei Disneys 20th Century Studios soll sich ein neuer „Home Alone“-Film in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, in dem Macaulay Culkin als erwachsener Kevin McCallister zu sehen wäre. Den Anstoß für die Rückkehr seiner bekanntesten Figur soll der Schauspieler selbst gegeben haben.

Seine Idee soll Culkin im Sommer dem Disney-Studiochef vorgestellt haben. Umsetzen sollen den Film Seth Rogen und Evan Goldberg, die zum Macherteam von „Superbad“ und „Sausage Party“ zählen. Am 20. November 2026 lehnte Disney gegenüber Variety und IndieWire eine Stellungnahme zu dem gemeldeten „Home Alone“-Projekt ab.

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Kevins Vaterrolle

Im Gespräch mit „People“ skizzierte Culkin 2025, wie er sich Kevin im Erwachsenenalter vorstellt, nämlich als geschiedenen oder verwitweten Vater. Das Verhältnis zu dessen Kind schilderte er so: „Ich arbeite wirklich hart und schenke dem Kind nicht genug Aufmerksamkeit, woraufhin es sich ein wenig über mich ärgert und mich dann aussperrt.“

In dieser Geschichte würde sich Kevins Sohn mit Fallen dagegen wehren, dass sein Vater das Haus betritt. Der frühere Verteidiger müsste somit selbst einen Weg hineinfinden und einbrechen. Ob die Idee tatsächlich in die Handlung des Films einfließt, steht noch nicht fest.

Culkins Durchbruch

Der Durchbruch gelang Culkin 1990 als Zehnjährigem mit „Kevin – Allein zu Haus“. In dem Film schützt seine Figur das Elternhaus vor zwei Einbrechern. Zwei Jahre später, 1992, kam „Kevin – Allein in New York“ heraus, in dem es Kevin nach Manhattan verschlug. Gemeinsam brachten es die beiden Filme auf Einnahmen von rund 761 Millionen Euro. Danach trat Culkin in der Rolle lediglich noch in einem Werbespot auf.