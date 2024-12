Bekommt „Kevin – Allein zu Haus“ eine Fortsetzung mit Macaulay Culkin?

Vor 34 Jahren wurde Macaulay Culkin mit „Kevin – Allein zu Haus“ zum Kinderstar. Nach einem weiteren Sequel mit ihm folgten noch vier Fortsetzungen ohne seine Beteiligung. Nun äußerte sich der Schauspieler zu der Frage, ob er ins Franchise zurückkehren würde.

1990 gelang Regisseur Chris Columbus mit „Kevin – Allein zu Haus“ ein durchschlagender Erfolg, der den damals zehnjährigen Macaulay Culkin über Nacht zum bekanntesten Kinderstar seiner Zeit machte. Der Familienfilm erzählt die Geschichte von Kevin McCallister, der von seiner Familie versehentlich allein zu Hause zurückgelassen wird und sein Heim vor zwei Einbrechern verteidigen muss. Sowohl der Film als auch seine Fortsetzung „Kevin – Allein in New York“ von 1992 erreichten einen Kultstatus, der bis heute anhält.

Trotz des Erfolgs der beiden Filme entstanden in den folgenden Jahren vier weitere „Home Alone“-Filme, in denen Macaulay Culkin jedoch nicht mehr mitwirkte. Diese Fortsetzungen konnten den gleichen Kultstatus nicht erreichen, was allgemein auch auf die Abwesenheit von Culkin zurückgeführt wird.

Eine mögliche Rückkehr

Bei einer kürzlich veranstalteten Sonderaufführung des Originalfilms in Louisville, Kentucky, äußerte sich der mittlerweile 44-jährige Schauspieler Macaulay Culkin. Er zeigte sich offen für eine Rückkehr ins „Home Alone“-Franchise und verriet, dass es in der Vergangenheit bereits Versuche gegeben habe, ihn für weitere Filme zu gewinnen. Zwar habe er eigene Ideen für neue Geschichten, betonte jedoch, dass seine derzeitigen familiären Verpflichtungen ihm die Zeit nehmen, diese umzusetzen.

Ob Macaulay Culkin erneut in die Rolle des Kevin McCallister schlüpfen wird, bleibt ungewiss. Sicher ist jedoch, dass er demnächst in der zweiten Staffel der Serie „Fallout“ zu sehen sein wird. Die Filmklassiker der 90er, „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“, sind weiterhin auf der Streaming-Plattform Disney+ verfügbar. Besonders in der Vorweihnachtszeit bieten sie einen nostalgischen Rückblick auf einen jungen Helden, der sich durch Einfallsreichtum und Kreativität behauptet.

Kultfilm

Für jene, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben: Kevin McCallister bleibt während eines hektischen Weihnachtsurlaubs allein zu Hause zurück und verteidigt sein Zuhause gegen zwei Einbrecher mit einer Reihe cleverer Tricks. Interessanterweise gibt es eine Verbindung zwischen „Kevin – Allein zu Haus“ und der beliebten 90er-Sitcom „Friends“, die sowohl Film- als auch Serienfans überraschen könnte.