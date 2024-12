Weihnachts-Notfälle: WKO warnt vor unseriösen Handwerkern

Johannes Weiß (Wirtschaftskammer Steiermark) warnt vor unseriösen Notdiensten, die besonders online aktiv sind, und erklärt, wie man diese erkennen kann. Er gibt Tipps, um in Notsituationen zuverlässige Handwerker zu finden und Betrug zu vermeiden.

Die Weihnachtsfeiertage stehen bevor, eine Zeit, in der viele Haushalte unerwarteten technischen Problemen wie ausgefallenen Heizungen, Rohrbrüchen oder sogar Stromausfällen gegenüberstehen. Johannes Weiß, Geschäftsführer der Landesinnung für Installateure und Elektriker in der Wirtschaftskammer Steiermark, weist auf die Schwierigkeit hin, während dieser Zeit zuverlässige Handwerker-Notdienste zu finden.

Risiken der Online-Suche nach Notdiensten

In ihrer Not wenden sich viele Hilfesuchende an das Internet. Doch die Online-Suche birgt Gefahren, da man auf den ersten Blick unseriöse Seiten oft nicht erkennt. „Diese Webseiten sind professionell gestaltet und wirken vertrauenswürdig, doch häufig handelt es sich um Fake-Anbieter“, warnt Weiß. Es ist entscheidend, in solchen stressigen Momenten einen kühlen Kopf zu bewahren und bestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Hinweise zur sicheren Auswahl eines Notdienstes

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn extrem niedrige Preise, etwa ab 38 Euro, versprochen werden. „In der heutigen Zeit sind solche Dumpingpreise kein realistisches Angebot für seriöse Dienstleistungen“, erklärt Weiß und mahnt zur Skepsis, wenn Unternehmen keine klaren Kontaktdaten oder kein Impressum aufweisen. Ebenso wichtig ist, ob eine Firma im Verzeichnis der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) aufgelistet ist. Fehlt ein solcher Eintrag, sollte man Abstand halten.

Weiß betont zudem, dass Kunden auf die veröffentlichten Bereitschaftsdienste geprüfter Installateure achten sollten. Die Innung hat ihre Mitglieder aufgefordert, ihre Verfügbarkeiten transparent auf ihren Webseiten oder über die Medien zu kommunizieren. Zum Schutz vor betrügerischen Anbietern empfiehlt Weiß, präzise zu prüfen und im Zweifelsfall direkt bei der WKO nachzufragen, um unnötige Kosten und Schäden zu vermeiden.