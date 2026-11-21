Ein Bauteil, das Leben retten soll, steht unter Verdacht. Zwei Autogiganten holen Millionen Fahrzeuge zurück, noch ist nichts passiert.

Wegen möglicher Probleme mit Takata-Airbags holen Honda und Toyota rund 1,6 Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten zurück. Die beiden Autobauer planen, die betroffenen Bauteile zu ersetzen. Den Herstellern zufolge ist nicht auszuschließen, dass die Gasgeneratoren bersten. Fehlerhafte Teile können explodieren und dabei Metallsplitter in den Fahrgastraum schleudern.

Betroffene Modelle

Bei Honda umfasst der Rückruf in den USA 810.592 ältere Autos und SUVs. Am 20. November 2026 umfasste der Honda-Rückruf bestimmte Fahrzeuge der Modelljahre 2013 Honda Accord, 2012–2013 Honda Civic, 2012–2013 Honda CR-V, 2013 Acura ILX und 2013 Acura RDX. Auf Toyota entfallen weltweit 790.000 Fahrzeuge, 314.000 davon in den USA.

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Honda und Toyota zufolge ist an den betroffenen Fahrzeugen bisher kein derartiger Defekt aufgetreten. Auch Unfälle oder Verletzte gebe es demnach bislang keine.