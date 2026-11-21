Über Jahre war sie für Schwerkranke da. Jetzt sitzt eine Pflegerin in Leoben in Haft, und die Ermittler suchen nach weiteren Spuren.

Festgenommen wurde in der Steiermark eine 40-jährige Pflegekraft. Sie steht im Verdacht, über Jahre hinweg Menschen, die sie betreute, bestohlen und hintergangen zu haben. Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mit.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war der Tod einer 70-jährigen Frau im Bezirk Murtal. Ihre Angehörigen waren im Nachlass auf Ungereimtheiten gestoßen. Im Zuge der Erhebungen entstand der Verdacht, dass die Beschuldigte bei einem 68-Jährigen aus demselben Bezirk auf ähnliche Weise gehandelt haben dürfte.

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Betreuung rund um die Uhr

Von Oktober 2019 bis April 2026 war die Verdächtige als Pflegerin für die Seniorin und für weitere Personen tätig. Die beiden mutmaßlichen Opfer litten unter schweren körperlichen Beeinträchtigungen und brauchten eine Betreuung rund um die Uhr. Mit ihren Bankomatkarten soll die Frau in Bekleidungsgeschäften für sich selbst eingekauft und Bargeld abgehoben haben.

Mit Manipulation, Täuschung und falschen Versprechungen soll es ihr zudem gelungen sein, in zwei Testamenten als Alleinerbin eingesetzt zu werden. Der Polizei zufolge sollen auf diesem Weg besonders geschützte Urkunden gefälscht worden sein. Die Polizei hält fest: „Ein im Zusammenhang mit einem Wohnhaus abgeschlossener Schenkungsvertrag konnte bereits rückgängig gemacht werden“. Der bisher bekannte Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Weitere Ermittlungen

Angeordnet hatte die Festnahme die Staatsanwaltschaft Leoben. Die Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Leoben gebracht. Die Ermittler sicherten bei dem Zugriff unter anderem mehrere Datenträger. Die Polizei schließt weitere Opfer nicht aus. Sie ersucht mögliche Betroffene, sich bei der Polizeiinspektion Knittelfeld unter 059/133-6310 zu melden.