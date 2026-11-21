Wer aus der Föderation Bosnien und Herzegowina vorübergehend zum Arbeiten ins Ausland geht, kann unter bestimmten Voraussetzungen ohne vorherige Genehmigung ein Bankkonto vor Ort eröffnen. Die neue Regelung gilt nicht nur für Österreich, sondern ebenso für Deutschland und andere Beschäftigungsländer.

Die Regierung der Föderation BiH beschloss die neue Devisenverordnung am 11. November 2026. Am 18. November wurde sie im Amtsblatt veröffentlicht. Sie soll grenzüberschreitende Zahlungen vereinfachen und bringt auch Änderungen für Menschen, die Immobilien im Ausland kaufen oder besitzen.

Erleichterung gilt unabhängig vom Beschäftigungsland

Die Ausnahme ist nicht auf einzelne Staaten beschränkt. Entscheidend ist, dass die betreffende Person unter die Devisenvorschriften der Föderation fällt und sich vorübergehend zum Arbeiten im Ausland aufhält. Wer die Voraussetzungen erfüllt, darf bei einer ausländischen Bank ein Konto eröffnen und dort Geld halten, ohne zuvor eine Genehmigung des föderalen Finanzministeriums einzuholen. Als Nachweis kommen beispielsweise eine Arbeitsgenehmigung, ein Arbeitsvisum, eine kombinierte Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung oder ein entsprechendes Dokument der zuständigen ausländischen Behörde infrage.

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Damit erfasst die Regelung sowohl Beschäftigte in Österreich als auch in Deutschland. Maßgeblich ist nicht der Name des Ziellandes, sondern die rechtliche Grundlage des Auslandsaufenthalts. Die praktische Bedeutung ist offensichtlich: Wer im Ausland arbeitet, benötigt häufig ein Konto für Gehalt, Miete, Versicherungen und laufende Rechnungen. Die neue Ausnahme kann dafür einen zusätzlichen Behördenschritt in der FBiH ersparen.

Nicht jeder Auswanderer fällt unter dieselben Regeln

Für die Diaspora ist eine Unterscheidung besonders wichtig: Die Staatsbürgerschaft allein entscheidet nicht darüber, ob diese Vorschriften anzuwenden sind. Ausschlaggebend ist der Status als Resident nach dem maßgeblichen Devisenrecht. Wer seit Jahren dauerhaft in Wien, München oder Berlin lebt, sollte aus der Neuregelung deshalb keinesfalls schließen, sein bestehendes Konto sei bisher unzulässig gewesen oder werde jetzt erstmals erlaubt. Zunächst ist zu klären, ob die Person überhaupt noch unter die entsprechenden Residentenvorschriften der Föderation fällt.

Auch darf der devisenrechtliche Status nicht ungeprüft mit der steuerlichen Ansässigkeit gleichgesetzt werden. Dabei handelt es sich um unterschiedliche rechtliche Fragen. Die Verordnung betrifft zudem ausdrücklich die Föderation Bosnien und Herzegowina. Ihre Bestimmungen lassen sich nicht automatisch auf die Republika Srpska oder den Brčko-Distrikt übertragen.

Was nach dem Ende der Beschäftigung gilt

Die genehmigungsfreie Kontoführung ist an ihre rechtliche Grundlage gebunden. Entfällt diese, endet grundsätzlich auch die entsprechende Ausnahme, sofern keine andere zulässige Grundlage besteht. Wer einen befristeten Job beendet oder in die FBiH zurückkehrt, sollte daher rechtzeitig klären, unter welchen Voraussetzungen das Auslandskonto weitergeführt werden darf.

Unabhängig davon gelten die Anforderungen der jeweiligen Bank im Beschäftigungsland. Die FBiH-Regelung ersetzt weder die Identitätsprüfung noch andere gesetzlich erforderliche Nachweise bei einem österreichischen oder deutschen Geldinstitut.

Mehr Spielraum für Immobilien im Ausland

Eine zweite Änderung betrifft Residenten der Föderation, die eine Immobilie im Ausland erwerben oder bereits besitzen. Für ein entsprechendes Auslandskonto bleibt eine Genehmigung des föderalen Finanzministeriums erforderlich. Die zulässigen Verwendungszwecke werden jedoch erweitert. Dazu gehören unter anderem der Kaufpreis, Steuern, Gebühren, Versicherungen, Instandhaltung sowie Anwalts- und Notarkosten im Zusammenhang mit der Immobilie.

Das kann beispielsweise für eine Wohnung in Deutschland, ein Haus in Österreich oder ein Apartment an der kroatischen Küste relevant sein. Auch hier ist nicht das Zielland entscheidend, sondern die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen. Die Genehmigung kann für die Dauer des Eigentums beziehungsweise der unmittelbar damit verbundenen Rechte und Verpflichtungen erteilt werden. Eine jährliche Verlängerung ist damit nicht zwingend in jedem Fall notwendig.

Weniger Bürokratie bedeutet nicht weniger Nachweise

Für genehmigte Auslandskonten bleibt die Zweckbindung bestehen. Das Finanzministerium und zuständige Kontrollstellen können Informationen zum Kontostand sowie Belege zur Verwendung der Mittel verlangen. Regelmäßige Berichte sind laut Verordnung nicht grundsätzlich vorgeschrieben, sofern sie nicht in der Genehmigung festgelegt oder von einer zuständigen Stelle angefordert werden. Kaufverträge, Rechnungen und Zahlungsnachweise sollten deshalb sorgfältig aufbewahrt werden.

Die Reform erleichtert bestimmte Lebenssituationen zwischen der FBiH und dem Ausland. Sie schafft aber keine uneingeschränkte Kontofreiheit für sämtliche BiH-Bürger. Ob in Österreich oder Deutschland: Entscheidend bleibt, welcher rechtliche Status vorliegt und auf welcher Grundlage das Konto geführt wird.