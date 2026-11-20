Der österreichische Ferienkalender hält Anfang 2027 eine Besonderheit bereit. Die Weihnachtsferien enden bundesweit am Mittwoch, dem 6. Jänner. Bereits am Donnerstag, dem 7. Jänner, beginnt wieder der reguläre Unterricht. Genau an diesem Tag feiern serbisch-orthodoxe und andere Gläubige, die dem julianischen Kirchenkalender folgen, Weihnachten.

Weihnachten feiern oder in die Schule gehen?

Für zahlreiche Familien mit Wurzeln in Serbien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro entsteht damit ein Konflikt. Der 6. Jänner ist in Österreich als Heilige Drei Könige ein gesetzlicher Feiertag und ohnehin schulfrei. In vielen serbisch-orthodoxen Familien wird an diesem Tag jedoch Badnji dan, der Heilige Abend, gefeiert. Das eigentliche Weihnachtsfest, Božić, folgt am 7. Jänner.

Ausgerechnet dieser Tag ist 2027 ein regulärer Schultag.

Wer die Feiertage bei den Großeltern in Serbien oder Bosnien-Herzegowina verbringen möchte, steht damit vor einer zusätzlichen organisatorischen Herausforderung.

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Können Kinder am 7. Jänner zu Hause bleiben?

Grundsätzlich ja, allerdings nicht automatisch. Das österreichische Schulpflichtgesetz sieht in § 9 Absatz 6 vor, dass Schülern aus begründetem Anlass eine Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht erteilt werden kann. Dazu können auch religiöse Feiertage gehören.

Das Bildungsministerium erklärt in seinen Informationen zu religiösen Festtagen ausdrücklich, dass an nicht gesetzlich anerkannten Feiertagen grundsätzlich Schulpflicht besteht. In besonderen Fällen kann jedoch auf Antrag eine Freistellung genehmigt werden. Für einen einzelnen Schultag ist bei schulpflichtigen Kindern der Klassenlehrer beziehungsweise Klassenvorstand zuständig. Bei mehreren Tagen bis zu einer Woche entscheidet die Schulleitung. Eltern sollten deshalb rechtzeitig mit der Schule Kontakt aufnehmen und den religiösen Anlass konkret angeben.

Wichtig: Eine Genehmigung ist keine reine Formsache. Die Schule berücksichtigt auch die individuelle Situation des Kindes und pädagogische Gesichtspunkte.

Ein eigenmächtiges Fernbleiben ohne entsprechende Erlaubnis ist nicht zulässig.

Auch Ostern 2027 bringt einen ungewöhnlichen Konflikt

Besonders interessant wird der Blick auf den restlichen Jahreskalender. Während die österreichischen Osterferien bereits vom 20. bis 29. März 2027 dauern, feiern die orthodoxen Kirchen nach dem entsprechenden Osterkalender erst am 2. Mai 2027 Ostersonntag. Das bedeutet: Zwischen dem westlichen und dem orthodoxen Osterfest liegen fünf Wochen.

Der orthodoxe Karfreitag fällt auf den 30. April, der Ostermontag auf den 3. Mai. Beide Tage liegen außerhalb der österreichischen Schulferien. Die Bildungsdirektion Vorarlberg führt in ihrer offiziellen Übersicht für die Jahre 2025 bis 2028 außerdem den 27. Jänner 2027 an. An diesem Mittwoch begeht die serbisch-orthodoxe Kirche das Fest des Heiligen Sava, ihres Kirchenpatrons. Auch dafür kann aus religiösem Anlass eine Unterrichtsfreistellung beantragt werden.

Damit fallen 2027 gleich mehrere bedeutende orthodoxe Feiertage auf reguläre österreichische Schultage.

Was bedeutet das für Familien mit Kindern?

Die wichtigste Empfehlung lautet, nicht erst unmittelbar vor dem Feiertag mit der Schule zu sprechen. Eltern sollten frühzeitig klären, welche religiösen Feiertage ihre Familie begeht und für welche Tage eine Freistellung benötigt wird.

Das gilt besonders, wenn ein Auslandsaufenthalt geplant ist. Ein genehmigter Urlaub der Eltern bedeutet nämlich nicht automatisch, dass auch die Kinder mehrere zusätzliche Schultage versäumen dürfen. Außerdem können einzelne Schulen schulautonome Tage oder besondere schulfreie Regelungen haben. Deshalb lohnt sich ein Blick auf den konkreten Schulkalender.

Nicht alle orthodoxen Kirchen feiern Weihnachten am 7. Jänner. Die unterschiedlichen Termine hängen vom jeweils verwendeten Kirchenkalender ab.

Zwei Kalender, eine Lebensrealität

Hinter der scheinbar kleinen Verschiebung steckt eine Frage, die viele Familien in Österreich beschäftigt. Kinder wachsen hier auf, besuchen österreichische Schulen und erleben gleichzeitig religiöse Traditionen, die sich nach einem anderen Kalender richten. Für sie ist der 7. Jänner nicht bloß ein zusätzlicher Feiertag. Weihnachten bedeutet Familienzusammenkünfte, Gottesdienste, gemeinsame Mahlzeiten und Traditionen, die über Generationen weitergegeben wurden.

Der österreichische Schulkalender und der religiöse Kalender vieler Familien werden auch 2027 nicht immer zusammenpassen. Wer seine Rechte kennt und rechtzeitig mit der Schule spricht, kann jedoch verhindern, dass aus dem Weihnachtsfest ein Konflikt um einen versäumten Schultag wird.