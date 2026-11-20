Kurz vor dem ersten Ton greift die Polizei zu. Vier Festnahmen, ein Rapper im Visier und eine Spur, die weit über Dänemark hinausreicht.

Einen geplanten Mordanschlag auf den US-ukrainischen Rapper Kyivstoner hat die dänische Polizei nach Angaben der Behörden verhindert. Das wurde am Freitag offiziell mitgeteilt. Der Zugriff erfolgte am 25. September um 21.55 Uhr, also fünf Minuten vor dem geplanten Konzertbeginn. Drei Männer aus dem dänischen Bandenmilieu wurden festgenommen. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft befanden sie sich mit zwei geladenen Pistolen und zwei Messern auf dem Weg zum Veranstaltungsort, der nördlich von Kopenhagen liegt.

Später am selben Abend folgte die Festnahme eines vierten Verdächtigen. Den Männern wird vorgeworfen, einen ausländischen Nachrichtendienst unterstützt zu haben, außerdem steht der Vorwurf des versuchten Mordes im Raum. Wie der Sender DR berichtet, wiesen die Beschuldigten die Anschuldigungen vor Gericht zurück. Am 20. November 2026 waren zwei der vier Männer wegen des mutmaßlichen Anschlags auf Kyivstoner und der Unterstützung eines ausländischen Nachrichtendienstes angeklagt.

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Russland im Verdacht

In Kopenhagen sagte Rasmus Kieffer-Kristensen, der Chef des dänischen Inlandsgeheimdienstes PET: „Es ist unsere klare Einschätzung, dass der Mordanschlag von den russischen Geheimdiensten geplant war„. Die russische Botschaft nahm zu den Vorwürfen vorerst nicht Stellung. Bereits im August hatten laut Kieffer-Kristensen polnische Behörden einen ähnlichen Anschlag auf den Rapper unterbunden. Ein derartiger Mordversuch sei für Dänemark neu und belege ein zunehmend aggressives und risikobereites Russland, so der PET-Chef.

Frühere Warnungen

Schon im September hatte der PET davor gewarnt, dass Russland Dänen anwerbe, um Sabotageakte gegen heimische Rüstungsfirmen mit Ukraine-Verbindungen vorzubereiten.