Am Donnerstagabend verwandelten 9.124 Zuschauer die Wiener Generali-Arena in eine beeindruckende Fußballkulisse. Obwohl Austria Wien gegen Bayern München mit 0:4 verlor, schrieb das Champions-League-Spiel Geschichte: Noch nie hatten so viele Menschen ein Frauen-Klubspiel in Österreich besucht. Der bisherige Rekord von 8.832 Fans, aufgestellt 2024 beim Duell zwischen St. Pölten und Barcelona, wurde übertroffen.

Während die Begeisterung wächst, verschwinden Fußballvereine

Doch abseits der großen Stadien zeichnet sich eine Entwicklung ab, die zum Zuschauerrekord nicht recht passen will. Wien hat seit 2018 insgesamt 38 Fußballvereine verloren. Damals waren noch 245 Klubs aktiv, in der vergangenen Saison waren es laut Wiener Fußball-Verband nur noch 207. Das entspricht einem Rückgang von rund 15,5 Prozent und ist der stärkste Rückgang unter den österreichischen Landesverbänden.

Dabei geht es keineswegs ausschließlich um Frauenfußball. Die Zahlen betreffen die gesamte Wiener Vereinslandschaft. Doch gerade für den wachsenden Mädchenfußball könnte diese Entwicklung langfristig zum Problem werden. Denn Fußballvereine sind weit mehr als Mannschaften, die am Wochenende gegeneinander antreten. Sie organisieren Nachwuchstraining, stellen Trainer, ermöglichen Kindern den Einstieg in den Sport und schaffen soziale Treffpunkte in den Bezirken.

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Immer mehr Mädchen wollen Fußball spielen

Besonders bemerkenswert ist eine zweite Entwicklung: Die Zahl der Wiener Mädchenmannschaften hat sich seit 2018 verdoppelt. Mittlerweile gibt es 58 Mädchenteams und 56 Frauenmannschaften. Allein innerhalb der vergangenen Saison stieg die Zahl der aktiven Frauen und Mädchen um fünf Prozent.

Gleichzeitig sank die Zahl der Mannschaften im Kinderfußball der Altersgruppen U6 bis U12 innerhalb eines Jahres um rund drei Prozent. Diese Entwicklungen beweisen nicht, dass der Frauenfußball unter dem allgemeinen Vereinsrückgang bereits unmittelbar leidet. Sie zeigen allerdings, dass sich Wiens Fußballlandschaft unterschiedlich entwickelt.

Wie groß die Nachfrage stellenweise bereits ist, zeigt der FC Altera Porta in der Leopoldstadt. Der auf Mädchen- und Frauenfußball spezialisierte Verein zählt rund 160 Nachwuchsspielerinnen. In der U10 gab es zeitweise sogar einen Aufnahmestopp, weil der Andrang zu groß war. Das wirft eine entscheidende Frage auf: Was nützt die wachsende Begeisterung, wenn für interessierte Kinder nicht genügend Trainingsplätze und passende Mannschaften vorhanden sind?

Ein Champions-League-Abend löst das Problem nicht

Die ehemalige ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann warnte bereits im April vor strukturellen Problemen. Österreich habe zu wenige Mädchenmannschaften. Besonders beim Übergang vom gemischten Kinderfußball zu eigenen Mädchen- und Frauenteams würden Spielerinnen verloren gehen, weil geeignete Vereine zu weit entfernt seien. Hinzu kommt der Platzmangel. Nach Einschätzung von Verantwortlichen des Wiener Fußballverbands gibt es in der Bundeshauptstadt zu wenige Fußballplätze, um den steigenden Bedarf ausreichend abzudecken.

Wie unterschiedlich Begeisterung und sportlicher Alltag aussehen können, zeigt ein weiterer Vergleich: Während gegen Bayern 9.124 Menschen kamen, besuchten im Frühjahr lediglich 255 Zuschauer ein Bundesliga-Spiel der Austria-Frauen gegen Südburgenland. Ein internationaler Spitzengegner zieht naturgemäß mehr Publikum an. Dennoch verdeutlicht der Abstand, wie schwierig es bleibt, aus einzelnen Großereignissen dauerhaftes Interesse am heimischen Ligabetrieb zu entwickeln.

Wie fragil selbst erfolgreiche Vereinsstrukturen sein können, zeigte sich im April 2026 beim einstigen Serienmeister USV Neulengbach. Der zwölfmalige österreichische Frauenmeister musste aufgrund finanzieller Probleme das Ende seines bisherigen Spitzenfußballbetriebs einleiten.

Die entscheidende Frage beginnt nach dem Rekord

Der Donnerstagabend hat bewiesen, dass Frauenfußball in Österreich Tausende Menschen ins Stadion bringen kann. Die steigenden Zahlen im Mädchenfußball zeigen zudem, dass auch an der Basis Interesse vorhanden ist. Doch Zuschauerrekorde allein sichern weder Nachwuchsarbeit noch Trainingsplätze, Trainer oder die Finanzierung kleiner Vereine.

Die größte Herausforderung für Wiens Frauenfußball besteht deshalb nicht darin, noch einmal 9.124 Menschen ins Stadion zu locken. Sondern darin, dafür zu sorgen, dass jedes Mädchen, das nach diesem Abend selbst Fußball spielen möchte, auch einen Platz in einer Mannschaft findet.