Seit dem 23. September 2026 können Berufskraftfahrer aus visumbefreiten Drittstaaten ein spezielles kroatisches Langzeitvisum der Kategorie D beantragen. Damit reagiert Zagreb auf ein Problem, das den internationalen Warenverkehr zwischen dem Westbalkan und der Europäischen Union zunehmend belastet. Doch bei genauerem Blick auf die Vorschriften zeigt sich ein bemerkenswerter Widerspruch: Die Erleichterung gilt nur für bestimmte Transporte mit Kroatien als Ausgangs- oder Zielpunkt.

Ein Lkw, zwei Fahrten und völlig unterschiedliche Regeln

Ein Beispiel zeigt, wie unterschiedlich die Situation künftig sein kann. Ein bosnischer Lkw-Fahrer transportiert regelmäßig Waren von Sarajevo nach Zagreb. Er kann unter bestimmten Voraussetzungen ein kroatisches D-Visum erhalten, das ihm Aufenthalte von insgesamt bis zu 365 Tagen innerhalb der Gültigkeitsdauer ermöglicht.

Sein Kollege fährt mit einem vergleichbaren Lkw von Sarajevo über Kroatien und Slowenien nach Wien. Für ihn löst das neue Visum das entscheidende Problem nicht. Die Sonderregelung deckt den bloßen Transit durch Kroatien zu einem anderen Schengen-Staat nicht ab.

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Das kroatische Außenministerium stellt ausdrücklich klar, dass Fahrer mit Transportzielen in anderen Schengen-Ländern weiterhin den dort geltenden Kurzaufenthaltsbeschränkungen unterliegen. Ein kroatisches Langzeitvisum bedeutet somit keine Erlaubnis, ein ganzes Jahr lang unbegrenzt in Österreich, Deutschland oder Slowenien unterwegs zu sein.

Warum die 90-Tage-Regel für Fahrer zum Problem wird

Hinter dem Konflikt steckt eine Regel, die ursprünglich nicht speziell für den internationalen Güterverkehr geschaffen wurde. Staatsangehörige vieler Nicht-EU-Länder dürfen sich grundsätzlich bis zu 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen zu Kurzaufenthalten im Schengen-Raum aufhalten. Für Touristen reicht das normalerweise aus.

Ein Berufskraftfahrer kann diese Grenze jedoch bereits durch seine ganz gewöhnliche Arbeit erreichen.

Wer regelmäßig Waren von Bosnien nach Österreich, Deutschland oder Italien transportiert, verbringt möglicherweise einen erheblichen Teil des Jahres auf europäischen Straßen. Dabei werden grundsätzlich auch Aufenthaltstage berücksichtigt, an denen ein Fahrer lediglich durch den Schengen-Raum fährt. Besonders brisant ist das seit der vollständigen Einführung des elektronischen Einreise- und Ausreisesystems EES. Grenzübertritte von erfassten Drittstaatsangehörigen werden digital dokumentiert, wodurch Aufenthaltsüberschreitungen leichter festgestellt werden können.

Kroatien schafft eine Ausnahme, aber nicht für alle

Das neue D-Visum richtet sich an bestimmte Lkw-Fahrer, die Waren zwischen Kroatien und einem Drittstaat transportieren. Auch Busfahrer auf regulären internationalen Linien zwischen Kroatien und einem Drittstaat können davon profitieren.

Voraussetzung ist unter anderem, dass die Fahrer bei einem entsprechend berechtigten Unternehmen in einem Drittstaat beschäftigt sind und ihre konkreten Transportaufträge nachweisen können. Benötigt werden beispielsweise der entsprechende Führerschein, Beschäftigungsnachweise, Transportdokumente und eine gültige Krankenversicherung.

Die Visumgebühr beträgt 93 Euro. Anträge müssen grundsätzlich spätestens 30 Tage vor dem geplanten Beginn der Transporte gestellt werden. Die neue Möglichkeit gilt insbesondere für Fahrer, die für kurzfristige Aufenthalte in Kroatien normalerweise kein Visum benötigen.

Selbst die ersten ausgestellten Visa lösen den Streit nicht

Wie groß die Erwartungen sind, zeigte sich Ende Oktober. Kroatien hatte bereits erste Visa für Berufskraftfahrer aus Bosnien-Herzegowina ausgestellt. Doch das Transportkonsortium Logistika BiH machte deutlich, dass damit nur ein Teil des Problems gelöst sei.

Bereits zuvor hatten Transportunternehmen aus Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro und Nordmazedonien wiederholt mit Grenzblockaden gedroht. Ihr Argument: Fahrer aus dem Westbalkan transportieren Waren, auf die europäische Unternehmen angewiesen sind, dürfen sich aber nicht unbegrenzt für diese Arbeit im Schengen-Raum aufhalten.

Kroatien kann eine Erleichterung für sein eigenes Staatsgebiet schaffen. Eine allgemeine Ausnahme für ganz Europa kann Zagreb jedoch nicht allein beschließen.

Was bedeutet das für Österreich?

Österreich gehört zu den wichtigen Zielen des Waren- und Personenverkehrs aus dem Westbalkan. Zahlreiche Buslinien und Lkw-Transporte verbinden Wien mit Städten wie Belgrad, Sarajevo und Banja Luka. Gerade für Unternehmen, deren Fahrer regelmäßig nach Österreich unterwegs sind, bleibt die 90/180-Tage-Regel deshalb relevant. Das kroatische Visum kann bestimmte Transporte nach Zagreb oder andere kroatische Ziele erleichtern. Es ersetzt aber weder die Aufenthaltsvorschriften anderer Schengen-Staaten noch gegebenenfalls notwendige arbeits- und transportrechtliche Genehmigungen.

Die eigentliche Überraschung liegt damit in einer scheinbar absurden Situation: Ein Fahrer kann für seine Arbeit bis zu einem Jahr in Kroatien bleiben dürfen und trotzdem Schwierigkeiten bekommen, wenn sein nächster Auftrag ihn über dieselben europäischen Straßen weiter nach Wien führt.