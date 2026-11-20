Ein Bakteriengift könnte erklären, warum immer mehr jüngere Menschen an Darmkrebs erkranken. Wissenschaftler haben auffällige Spuren im Erbgut entdeckt. Die Erkenntnisse sind auch für Österreich relevant.

Eine bislang unterschätzte Gefahr aus dem eigenen Darm rückt in den Mittelpunkt der Krebsforschung. Das Bakteriengift Colibactin könnte wesentlich dazu beitragen, dass Darmkrebs in mehreren Ländern zunehmend bei Menschen unter 50 Jahren diagnostiziert wird. Darauf wies der Oxford-Epidemiologe Karl Smith-Byrne am 18. November 2026 bei einer Anhörung im britischen Parlament hin. Der Wissenschaftler bezeichnete eine erhöhte Belastung mit dem Gift als derzeit wahrscheinlich führende Erklärung für den beobachteten Anstieg. Ein ursächlicher Zusammenhang ist allerdings noch nicht abschließend bewiesen.

Bakteriengift könnte schon Kinder schädigen

Colibactin wird von bestimmten Stämmen des Darmbakteriums Escherichia coli (E. coli) produziert. Die Bakterien können natürlicherweise im menschlichen Darm vorkommen, ohne unmittelbar Beschwerden auszulösen. Eine internationale Studie, die 2025 in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, untersuchte die Tumorgenome von 981 Darmkrebspatienten aus elf Ländern.

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Dabei entdeckten Wissenschaftler auffällige Veränderungen im Erbgut. Bestimmte DNA-Schäden, die mit Colibactin in Verbindung gebracht werden, waren in Tumoren von unter 40-Jährigen mehr als dreimal so häufig nachweisbar wie bei Menschen über 70 Jahren. Die Forscher vermuten, dass der Kontakt mit dem Bakteriengift bereits in der frühen Kindheit oder möglicherweise sogar vor der Geburt stattfinden könnte. Dadurch könnten Veränderungen im Erbgut entstehen, die Jahrzehnte später die Entwicklung eines Tumors begünstigen.

Warum erkranken immer mehr Jüngere?

In Großbritannien ist die Zahl der Darmkrebsdiagnosen bei unter 50-Jährigen innerhalb von 30 Jahren um rund 50 Prozent gestiegen. Bislang standen vor allem Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen, Alkohol und der zunehmende Konsum stark verarbeiteter Lebensmittel im Verdacht.

Nach Einschätzung von Smith-Byrne können die bekannten Risikofaktoren die Entwicklung jedoch nicht vollständig erklären. Deshalb richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf Veränderungen der Darmflora und mögliche Umwelteinflüsse während der ersten Lebensjahre.

Die Krebsepidemiologin Helen Coleman von der Queen’s University Belfast bezeichnete Colibactin als einen der ersten wirklich neuen Hinweise seit längerer Zeit. Gleichzeitig warnte sie davor, voreilige Schlussfolgerungen zu ziehen. Noch sei unklar, weshalb manche Menschen besonders anfällig für die durch Colibactin verursachten genetischen Veränderungen seien.

Was bedeutet das für Österreich?

Auch in Österreich ist Darmkrebs eine der häufigsten Krebserkrankungen. Laut Statistik Austria wurden 2024 insgesamt 4.769 Neuerkrankungen und 2.073 Todesfälle registriert. Eine österreichische Untersuchung, veröffentlicht 2023 in JAMA Network Open, analysierte die Entwicklung bei Menschen unter 50 Jahren zwischen 1988 und 2018.

Bei Männern dieser Altersgruppe stieg die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen von 9,1 auf 10,2 Fälle je 100.000 Einwohner. Bei Frauen ging die Erkrankungsrate im selben Zeitraum von 9,7 auf 7,7 zurück. Die Entwicklung bei jüngeren Menschen verläuft in Österreich somit nicht einheitlich. Ob Colibactin einen Einfluss auf die heimischen Erkrankungszahlen hat, ist bislang nicht untersucht beziehungsweise nachgewiesen worden.

Kann man sich vor dem Bakteriengift schützen?

Eine gezielte Vorbeugung gegen Colibactin-bedingte DNA-Schäden gibt es derzeit nicht. Auch lässt sich aus der neuen Forschung nicht ableiten, dass bestimmte Lebensmittel unmittelbar für die vermuteten Veränderungen verantwortlich sind.

Unabhängig davon können bekannte Maßnahmen das allgemeine Darmkrebsrisiko senken. Dazu gehören eine ballaststoffreiche Ernährung mit Obst, Gemüse und Vollkornprodukten, regelmäßige Bewegung, der Verzicht auf Zigaretten sowie ein möglichst geringer Alkoholkonsum. Auch rotes und verarbeitetes Fleisch sollte nur in begrenzten Mengen konsumiert werden.

Darmkrebsvorsorge bereits ab 45 Jahren

In Österreich können Frauen und Männer ab 45 Jahren kostenlos eine Darmkrebsfrüherkennung in Anspruch nehmen. Angeboten werden eine Darmspiegelung im Abstand von zehn Jahren oder ein Test auf nicht sichtbares Blut im Stuhl alle zwei Jahre. Besonders wichtig: Blut im Stuhl, anhaltende Veränderungen beim Stuhlgang, unerklärlicher Gewichtsverlust oder länger bestehende Bauchschmerzen sollten auch bei jüngeren Menschen ärztlich abgeklärt werden.

Die Entdeckung der möglichen Rolle von Colibactin könnte die Krebsforschung entscheidend voranbringen. Bis geklärt ist, ob und wie das Bakteriengift für den Anstieg früher Darmkrebserkrankungen verantwortlich ist, sind jedoch weitere Studien notwendig.