Ein Superstar, hohe Konzertkosten und Tausende Unterschriften: Nach heftigen Diskussionen zieht die Stadt Split die Konsequenzen. Dino Merlin wird beim diesjährigen Advent nicht auftreten.

Das für den 30. Dezember 2026 geplante Konzert von Dino Merlin auf der Riva in Split ist offiziell abgesagt. Bürgermeister Tomislav Šuta bestätigte am Freitag, dem 20. November, dass der Auftritt nicht stattfinden und der Vertrag mit dem bosnischen Sänger nicht unterzeichnet werde. Der Entscheidung waren tagelange öffentliche Diskussionen über die Kosten des Konzerts vorausgegangen. Eine Bürgerinitiative hatte eine Petition gestartet und gefordert, das vorgesehene Geld stattdessen für das Gesundheitswesen einzusetzen.

Tausende unterschrieben Petition

In sozialen Netzwerken hatte die Initiative innerhalb weniger Tage zahlreiche Unterstützer mobilisiert. Zunächst unterzeichneten mehr als 16.000 Menschen die Petition, später stieg die Zahl laut kroatischen Medien auf rund 20.000. Im Mittelpunkt der Forderungen stand die Anschaffung eines PET/CT-Geräts für das Klinische Krankenhauszentrum Split. Dabei handelt es sich um ein modernes bildgebendes Diagnosegerät, das insbesondere bei der Erkennung und Behandlung von Krebserkrankungen eingesetzt wird.

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Allerdings hatte die Stadtverwaltung bereits klargestellt, dass das kroatische Gesundheitsministerium die Anschaffung des rund drei Millionen Euro teuren Geräts vollständig finanziert. Die Finanzierung des medizinischen Geräts war somit nicht unmittelbar von der Durchführung des Konzerts abhängig.

140.000 Euro Honorar geplant

Für besondere Diskussionen sorgten die veröffentlichten Konzertkosten. Nach Angaben von Dnevnik.hr sollte Dino Merlin ein Bruttohonorar von 140.000 Euro erhalten. Die gesamten Organisationskosten wurden auf rund 375.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer geschätzt. Darin waren allerdings nicht nur die Kosten für Merlins Auftritt enthalten, sondern auch die Produktion und technische Ausstattung der Konzerte am 30. und 31. Dezember.

Trotz dieser Unterscheidung hielt die öffentliche Kritik an den Ausgaben an. Schließlich entschied die Stadtverwaltung, den geplanten Auftritt nicht durchzuführen.

Adventprogramm muss angepasst werden

Mit der bestätigten Absage verliert das Adventprogramm in Split einen seiner prominentesten angekündigten Künstler. Dino Merlin zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Musikern des ehemaligen Jugoslawiens und zieht bei seinen Konzerten regelmäßig ein großes Publikum an. Welche Auswirkungen die Entscheidung auf das weitere Musikprogramm am 30. Dezember haben wird und ob ein Ersatzauftritt geplant ist, war zunächst nicht bekannt.

Fest steht: Der ursprünglich geplante Auftritt von Dino Merlin auf der Riva wird nicht stattfinden.