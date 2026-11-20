Punsch, Jazz und ein Hauch Monarchie: Wien läutet die Adventszeit an drei Orten gleichzeitig ein. Ein Standl hat dabei einen besonderen Zweck.

Drei Wiener Weihnachtsmärkte eröffnen am Freitag, dem 20. November 2026, ihre Saison, und zwar beim Oberen Belvedere, auf dem Maria-Theresien-Platz und am Riesenradplatz. Auf die Besucher warten Kunsthandwerk, Schmankerl aus Österreich und Musik. Die KMU Forschung Austria rechnet heuer mit rund 4,4 Millionen Besuchen von Wienerinnen und Wienern auf den heimischen Weihnachtsmärkten. Das sind sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Vom Marktamt wurden insgesamt 15 offizielle Weihnachtsmärkte mit zusammen 814 Ständen genehmigt, 198 davon sind Gastronomiestände.

Der neue K&K Weihnachtsmarkt umfasst rund 35 festlich dekorierte Standln, an denen es Punsch, Maroni und österreichische Spezialitäten gibt. Der Veranstalter legt dabei Wert auf möglichst regionale und biologische Zutaten. Ab 18 Uhr sorgen Jazz, Electro Swing und moderne Wiener Klänge für die musikalische Begleitung.

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Eine Neuheit ist das Charity-Standl: Sein Gewinn soll an ausgewählten Tagen sozialen Projekten zugutekommen. Die Hütten greifen Persönlichkeiten und Traditionen aus der Habsburgerzeit auf. Karl Habsburg hat den Ehrenschutz übernommen.

Der Markt in der Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien, hat bis zum 31. Dezember geöffnet. Von Montag bis Freitag ist er zwischen 11 und 21 Uhr zugänglich, am Samstag und Sonntag von 10 bis 21 Uhr. Man erreicht ihn mit der Straßenbahnlinie D bis Schloss Belvedere oder mit der S-Bahn bis Quartier Belvedere.

Maria-Theresien-Platz

Nach einem Jahr Pause ist das Weihnachtsdorf zwischen den beiden großen Museen wieder da. Es zählt 44 Marktstände, 13 davon mit gastronomischem Angebot. Zu haben sind Punsch, weihnachtliche Schmankerl, Kunsthandwerk und Geschenkideen.

Das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien, sperrt erst am 26. Dezember zu. Am Freitag und Samstag wird von 11 bis 22 Uhr verkauft und ausgeschenkt, von Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr. Die nächstgelegene Station ist Volkstheater, die von den Linien U2 und U3 angefahren wird.

Riesenradplatz

Der Wintermarkt steht unter dem Motto „Der Prater rockt!“ und zählt 40 festlich geschmückte Stände, an denen es Punsch, Schmankerl und Attraktionen gibt. Den Auftakt macht um 19 Uhr die feierliche Beleuchtung des Wiener Riesenrads. Im Anschluss spielen Sam Brisbe & Friends ein Gratis-Konzert.

Am Riesenradplatz, 1020 Wien, läuft die Saison bis zum 6. Jänner 2027. Von Montag bis Freitag öffnet der Markt von 12 bis 22 Uhr, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 11 bis 22 Uhr. Anreisen kann man mit der U1, der U2 oder der S-Bahn bis Praterstern.