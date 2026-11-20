Was GTA V im Jahr 2013 an einem Tag einspielte, soll sein Nachfolger bereits um ein Vielfaches übertroffen haben. Die ersten Verkaufszahlen zu GTA VI sind gewaltig, doch der Spielekonzern selbst hält sich noch zurück.

Rund 24,6 Millionen Exemplare von „GTA VI“ sollen bis zum Abend des Veröffentlichungstages verkauft worden sein. Das geht aus Schätzungen des Analyseunternehmens Sensor Tower hervor, über die die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Der geschätzte Umsatz liegt bei 2,36 Milliarden US-Dollar.

Wichtig dabei: Es handelt sich nicht um offiziell bestätigte Verkaufszahlen von Take-Two Interactive. Die Schätzungen umfassen auch Vorbestellungen, die bereits vor dem Erscheinungstag getätigt wurden. Die genannten Milliardenbeträge dürfen deshalb nicht ausschließlich als Verkäufe innerhalb weniger Stunden verstanden werden.

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„GTA VI“ wurde am 19. November 2026 veröffentlicht und ist für PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S erhältlich. Entwickelt wurde das Spiel von Rockstar Games, einer Tochter des US-Konzerns Take-Two Interactive. Im Mittelpunkt stehen die beiden Hauptfiguren Lucia und Jason, deren Geschichte im fiktiven US-Bundesstaat Leonida rund um Vice City spielt.

Vergleich mit GTA V

Zum Vergleich: „GTA V“ erzielte am ersten Verkaufstag im September 2013 einen Umsatz von rund 800 Millionen US-Dollar. Die für GTA VI geschätzten 2,36 Milliarden Dollar entsprechen beinahe dem Dreifachen dieser Summe. Allerdings sind die Zahlen wegen der unterschiedlichen Erhebungsmethoden und der einbezogenen Vorbestellungen nur eingeschränkt vergleichbar.

Auch die Verteilung auf die beiden Konsolen ist bemerkenswert. Nach den Schätzungen von Sensor Tower entfielen rund 75 Prozent der erfassten digitalen Verkäufe auf PlayStation. Xbox kam demnach auf ungefähr 25 Prozent. Damit soll Sony bei den digitalen Verkäufen zum Start deutlich vorne gelegen haben.

Zelnicks Zurückhaltung

Take-Two-Chef Strauss Zelnick hatte sich trotz der enormen Erwartungen zuletzt zurückhaltend gezeigt. Bei einer Telefonkonferenz mit Investoren Anfang November erklärte er sinngemäß, dass die Vorfreude auf das Spiel außergewöhnlich groß sei, man den Erfolg aber nicht vorzeitig ausrufen wolle.

Auch bei den Produktionskosten geht es um gewaltige Summen. Schätzungen zufolge soll die Entwicklung von „GTA VI“ mindestens eine Milliarde US-Dollar gekostet haben. Eine offiziell bestätigte Gesamtabrechnung liegt allerdings nicht vor.

Für Take-Two könnte der Erfolg weit über die ersten Verkaufstage hinausreichen. Investoren warten insbesondere auf Informationen zu einer PC-Version und zum geplanten Online-Angebot. Beide könnten dem Konzern in Zukunft weitere Einnahmen ermöglichen. Konkrete Veröffentlichungstermine dafür wurden bislang nicht bestätigt.