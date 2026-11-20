Während Europa in Berlin Geschlossenheit zeigt, trifft sich Trump in China mit Putin und Xi. Ein Anruf auf Lautsprecher verbindet beide Welten.

Die „Koalition der Willigen“ hat sich am Donnerstag in Berlin erneut hinter die Ukraine gestellt und weitere Hilfe zugesichert. Im Austausch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und den US-Unterhändlern machten die europäischen Teilnehmer zudem klar, dass Verhandlungen über ein Ende des Krieges nur gemeinsam mit Kiew und Europa gelingen könnten. Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hatte eingeladen, rund 40 Delegationen folgten dem Ruf, darunter 26 Staats- und Regierungsspitzen. Die USA waren durch Steve Witkoff und Jared Kushner vertreten. Ebenfalls an den Beratungen beteiligt waren NATO-Generalsekretär Mark Rutte und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Merz zufolge stieß der Vorschlag der EU-Kommission, die Ukraine mit 45 Milliarden Euro zu unterstützen, auf breite Zustimmung. Zudem solle sich das Land auch beim Wiederaufbau auf Hilfe verlassen können. Selenskyj bezifferte den Finanzbedarf der Ukraine allein für 2027 mit 115 Milliarden Euro.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verlangte, für die Stärkung der ukrainischen Luftabwehr das „Maximale“ zu tun. Der Koalition, die Anfang 2025 gegründet wurde, gehören rund 40 Länder an, die militärische, humanitäre oder finanzielle Hilfe leisten. Beschlossen wurde die Bildung einer multinationalen Truppe, die einen möglichen Waffenstillstand absichern soll. Die am 19. November 2026 in Berlin vorgestellte Multinationale Truppe für die Ukraine soll unter europäischer Führung und mit Unterstützung der USA Rückversicherungsmaßnahmen in der Luft, auf See und an Land leisten sowie an der Wiederherstellung der ukrainischen Streitkräfte mitwirken.

Bei Gesprächen mit der Ukraine, Russland und den USA soll Europa durch Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und Italien vertreten werden. Merz trat zudem für die Möglichkeit einer Westintegration der Ukraine ein. „Im Gegenzug wird schrittweise die konditionierte Aufhebung von Sanktionen gegen Russland erklärt“, sagte er.

Verhandlungen mit Moskau

In Abu Dhabi waren in der Vorwoche nach längerer Pause die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland wiederaufgenommen worden, begleitet von Witkoff und Kushner. Kushner erklärte, Russland zeige sich offen für Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild von Artikel 5 des NATO-Vertrags. US-Präsident Donald Trump wolle eine Lösung gemeinsam mit Europa und der Ukraine erreichen und nichts einseitig durchsetzen.

Zeitgleich kam Trump beim APEC-Gipfel im chinesischen Shenzhen mit Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping zusammen. Eine Einladung hatten weder Selenskyj noch Vertreter der EU erhalten. Der ukrainische Präsident hatte zuvor vor einem „zweiten Jalta“ gewarnt.

Auf dem Rückflug aus China rief Trump während des Berliner Treffens bei Kushner an. Über dessen Handy, das auf Lautsprecher gestellt war, konnten die Teilnehmer Trumps positive Einschätzung der Gespräche mitverfolgen. Wie das Portal Politico berichtete, habe der US-Präsident hingegen nachdrücklich Skepsis gegenüber weiteren Milliardenhilfen für die Ukraine geäußert.

Russische Angriffe

Selenskyj prangerte die anhaltenden russischen Angriffe an. Bei diesen wurden auch die Botschaften Österreichs und der Niederlande in Kiew beschädigt. Bundeskanzler Christian Stocker zeigte sich „schockiert“. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger kündigte zusätzliche Schutzmaßnahmen für das Botschaftspersonal an und ließ den russischen Botschafter einbestellen. Für eine österreichische Vertretung in der Ukraine war es innerhalb dieser Woche bereits die zweite Beschädigung.

Putin gab an, den Europäern über diplomatische Kanäle eine Einladung zu Sondierungsgesprächen nach Moskau übermittelt zu haben. Zugleich drohte er der Ukraine nach Angriffen auf die Krim-Brücke eine harte und „schmerzhafte“ Reaktion an.